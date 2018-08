Flere meldes døde og mange sårede i masseskyderi ved e-sportsturnering i USA Bliv væk fra området, lyder advarslen fra sheriffens kontor i Jacksonville i Florida.

Flere mennesker er blevet skudt under en e-sportsturnering i Jacksonville i Florida, oplyser sheriffens kontor på Twitter. De bekræfter samtidig, at flere er døde, og der er mange sårede, som bliver transporteret væk fra området.

Kilder i politiet har ligeledes meddelt til det lokale NBC-medie First Coast News, at fire er dræbte og 11 er sårede. Om gerningsmanden tælles med her vides ikke, og tallet er endnu ikke officielt bekræftet.

Sheriffen i Jacksonville skriver ligeledes på Twitter, at en mistænkt er dræbt på stedet, og det er uvist, om der også er en anden mistænkt. En specialenhed er ved at gennemsøge området.

Sheriffens kontor anbefaler samtidig, at alle holder sig langt væk fra området, som ligger i centrum af byen, der er Floridas største. Det lokale medie Florida Times-Union rapporterer, at flere karréer i området rundt om Jacksonville Landing, der er et shoppingområde med madboder og butikker, er blevet spærret af.

Ifølge amerikanske CNN er skyderiet er foregået til en turnering i computerspillet 'Madden'. Turneringen blev streamet online, men udsendelsen blev afbrudt kort tid, efter skyderiet udbrød, og der hørtes skrig på optagelserne.

Det er det andet store masseskyderi i Florida i år, efter at en mand 14. februar i år skød og dræbte 17 elever og ansatte på Marjory Stoneman Douglas-gymnasiet i Parkland, Florida. Det var i høj grad det masseskyderi, der atter satte gang i den voldsomme debat i USA omkring våbenkontrol, og overlevende fra skoleskyderiet var med til at starte March for Our Lives-bevægelsen.

Opdateres