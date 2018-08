Trump skubber Løkke og Macron i armene på hinanden Den franske præsident fik europæeren frem i den danske statsminister, der vil have danskerne til at diskutere vores forbehold over for Europas forsvarssamarbejde.

FOR ABONNENTER De så meget forskellige ud, sådan som de stod der ved hver sin pult først i Statsministeriet og bagefter i Den Sorte Diamant i København. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind