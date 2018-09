Mange flere flygtninge drukner på sørejsen over Middelhavet Det er usædvanlig farligt at krydse Middelhavet som flygtning.

I 2015 udløste billederne af den 3-årige kurdiske dreng Aylan Kurdis livløse krop på en strand i Tyrkiet en lavine. EU åbnede sine porte for flygtninge og et stort antal migranter.

3 år senere drukner der relativt set langt flere end tidligere i forsøget på at nå Europa, men nu dominerer frygt europæisk politik overalt. Fokus er ikke længere på hjerteskærende billeder af druknede mænd, kvinder og børn.

Det handler i stedet om at dæmme op for menneskestrømmen, og det lykkes i stadig højere grad. Næsten 40 procent færre krydsede Middelhavet i årets første 7 måneder set i forhold til samme tidsrum sidste år.

Det markante fald skyldes udelukkende, at blot 18.500 nåede frem til Italien fra Libyen, mens tallet sidste år ifølge FN’s flygtningeorganisation, UNHCR, var 95.200.

Vores klokkeklare holdning er, at så få som muligt skal rejse mod Europa, men selvfølgelig skal der drukne færrest muligt Marcus Knuth (V), integrationsordfører

Faldet ophæves delvis af, at der kommer flere til Grækenland og Spanien, men samlet er tilstrømningen til Europa faldet voldsomt.

Bag tallene gemmer der sig ifølge UNHCR imidlertid en voldsom stigning i antallet af mennesker – også børn som Aylan Kurdi – der drukner på vej fra Libyen. I perioden blev det mere end dobbelt så farligt at begive sig ud på sørejsen. Mens ’kun’ 1 ud af 42 personer druknede fra januar til juli 2017, druknede 1 ud af 18 mænd, kvinder og børn i 2018.

Stigningen i dødsraten skyldes ifølge UNHCR, at forskellige former for chikane og myndighedstrusler har reduceret antallet af ngo-skibe, der kan redde folk i havsnød.

Antallet af skibe faldt fra 8 til 2 i perioden. Det betyder, at mange drukner. I år har der været 10 tilfælde, hvor over 50 er druknet på en gang.

Samtidig er den libyske kystvagt med støtte fra Italien og EU nu i stand til at forhindre mange flygtninge og migranter i at nå Italien. Libyerne vender de faldefærdige fartøjer og tvinger dem tilbage til elendige tilbageholdelsescentre i Libyen, hvor der om muligt hersker endnu mere kaos end sidste år.

Helt forudsigeligt

At det er blevet langt farligere at forsøge at nå Europa, overrasker ikke seniorforsker Sine Plambech fra Dansk Institut for Internationale Studier: »Der er altid en sammenhæng.

Jo sværere det bliver at krydse en grænse, jo farligere bliver det for migranter og flygtninge. De vælger en længere rute, de vælger at sejle om natten, i dårligere vejr og farligere både«.

»Det her står på side 1 i Håndbog om Migration, og eksperterne har gjort opmærksom på det«.

Migrationsordførerne fra Venstre og Socialdemokratiet er blandt dem, der blev advaret. Marcus Knuth (V) peger på det opmuntrende i, at færre når Europa: »Tiltagene har virket, færre rejser over«.

Til gengæld drukner dobbelt så mange af dem, der kommer af sted?

»Venstre er en meget stor støtte af de mange EU-initiativer. Hvordan de løbende skal ændres, kan jeg ikke sige – det er en dialog i EU«.

Dødsraten er fordoblet?

»Vores klokkeklare holdning er, at så få som muligt skal rejse mod Europa, men selvfølgelig skal der drukne færrest muligt«, siger Marcus Knuth. Han sætter sin lid til, at Italien og EU’s grænseagentur, Frontex, gør det rigtige og tilpasser deres »operationsmønster«.

Mattias Tesfaye (S) kalder udviklingen »utrolig tragisk«, men kan ikke sige, hvad der skal gøres her og nu. I stedet peger han på behovet for langsigtede holdbare løsninger:

»Det er ikke det danske socialdemokrati, der regulerer skibsfarten i Middelhavet, men det er en humanistisk nødvendighed, at vi hjælper folk i nød, mens politikerne finder de rigtige løsninger«.