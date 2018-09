Kvinde fra anonymt brev står frem: Trumps bud til Højesteret anklages for overgreb Professor Christine Blasey Ford beskylder Brett Kavanaugh, der er kandidat som højesteretsdommer, for overgreb. Han nægter sig skyldig i anklagen.

Brett Kavanaugh, der er udpeget af præsident Donald Trump som kandidat til den ledige plads som højesteretsdommer, anklages på at stå bag et forsøg på seksuelt overgreb.

Tidligere på ugen kom det frem, at Brett Kavanaugh blev anklaget for seksuelle krænkelser, men ikke af hvem. Men nu står 51-årige Christine Blasey Ford frem i avisen Washington Post. Hun er psykologiprofessor ved Palo Alto University. Kavanaugh nægter sig skyldig i anklagerne.

Sagen begyndte tidligere på sommeren, da senator Dianne Feinstein, som er et demokratisk medlem af den amerikanske kongres, modtog et brev, hvori republikaneren Brett Kavanaugh blev anklaget for at have begået det seksuelle overgreb.

Siden onsdag er brudstykker af Christine Blasey Fords historie kommet frem i amerikanske medier, herunder The New Yorker. Men her vidste man ikke, hvem der stod bag anklagerne. Det Hvide Hus var tidligere på ugen ude og fordømme beskyldningerne:

»Det virker som en sidste udvej og et desperat forsøg på at rive en kvalificeret kandidat til posten fra hinanden«, lød det i en pressemeddelse fra Det Hvide Hus.

Men nu står Christine Blasey Ford altså frem med navn i The Washington Post, hvor hun i detaljer fortæller om sin oplevelse.

Blasey Ford: Han forsøgte at forgribe sig på mig

I interviewet fortæller hun, at det påståede overgreb fandt sted en sommer i starten af 1980'erne. De var til en fest, og den i dag 53 år gamle Brett Kavanaugh og hans ven var meget fulde.

De to mænd tvang hende angiveligt ind på et værelse, hvor de prøvede at forgribe sig på hende. Da hun forsøgte at skrige, skulle Brett Kavanaugh have holdt hånden over hendes mund.

»Jeg troede, han ville slå mig i hjel. Han prøvede at rive mit tøj af og forgribe sig på mig«, fortæller hun.

Ford siger, at hun efterfølgende flygtede fra huset og ikke fortalte nogen om episoden. Først i 2012, da hun er i parterapi med sin mand, åbnede hun for første gang op om oplevelsen.

Senator bryder tavsheden

Anklagen blev til en sag, da senator Dianne Feinstein sendte brevet, hun havde modtaget fra Christine Blasey Ford, til FBI. Overfor myndighederne røbede hun ikke, hvem der var afsenderen på brevet. Senere har hun udtalt, at hun følte sig nødsaget til at overholde sit løfte om anonymitet overfor Christine Blasey Ford. Præcist hvorfor hun valgte at skrive brevet til Dianne Feinstein med sine oplevelser er endnu ikke kommet frem.

Men Feinstein mente, at anklagerne var alvorlige nok til at blive overrakt til myndighederne.

Brett Kavanaugh har efterfølgende nægtet sig skyldig. I en udmelding fra Det Hvide Hus siger han:

»Jeg nægter mig skyldig i denne påstand. Jeg har ikke gjort dette tilbage i gymnasiet eller på noget andet tidspunkt«.