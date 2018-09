MeToo udløser aktion: McDonald's-ansatte strejker mod sexchikane

»Du har en lækker krop. Har du nogensinde haft hvidt chokolade inden i dig?«.

En 15-årig kvindelig McDonald's-medarbejder fra en burgerrestaurant i St. Louis fik efter eget udsagn ovenstående kommentar fra en ældre mandlig kollega. Da hun efterfølgende gik til sin chef og klagede, fik hun at vide, at hun ikke skulle forvente »at vinde kampen«.

Den unge kvinde gik alligevel videre med sagen, men tabte.

Sagen fra St. Louis blev en af omkring 10 sager om verbal chikane, der blev indbragt for de amerikanske ligestillingsmyndigheder, hvor de dog alle er blevet afvist. En anden kvindelig ansat fortæller, at en chef har spurgt hende »hvor mange penisser hun kunne tage«.

Afvisningerne af sagerne har ifølge det amerikanske medie CNBC sat gang i en strejke på McDonald's-restauranter, som tirsdag får frituregryder og sodavandsautomater til at stå stille i 10 store amerikanske byer.

Medarbejdere fra den multinationale fastfoodkæde har stemt for strejken i håb om, at burgerkæden vil tage større skidt for at bekæmpe seksuelle krænkelser på arbejdspladsen.

Helt konkret ønsker strejkende, at det skal være nemmer at klage over chikane på arbejdspladsen, samt at restaurantcheferne skal uddannes til at være bedre rustet til at hjælpe, hvis en kollega oplever noget upassende.

I en mail til nyhedsbureauet AP forsvarer McDonald's dog virksomhedens indsats på området.

»Vi har politikker, procedurer og træningsprogrammer, som er designet til at modvirke seksuelle krænkelser i vores virksomhed«, skriver burgerkæden.

#MeToo rammer de lavtlønnede

Ifølge AP er strejken historisk, fordi er det første gang, at #MeToo-bevægelsen fører til, at lønmodtagere på en amerikansk arbejdsplads strejker.

For omkring et år siden rullede adskillige kvinders personlige beretninger om seksuel chikane fra hele verden ind over de sociale medier, og det har efterfølgende ført til stor debat om seksuelle krænkelser på arbejdspladsen.

Ifølge det amerikanske medie Vox er hotel- og restaurationsbranchen den del af de amerikanske arbejdsmarked, hvor flest kvinder har oplevet sexchikane.

Tirsdagens strejke rammer nogle McDonald's-restauranter i byerne Chicago, Kansas City, St. Louis, Los Angeles, Miami, Milwaukee i New Orleans, Orlando, San Francisco og Durham i North Carolina, men det er endnu uklart, hvor mange medarbejdere, der tirsdag nedlægger arbejdet. Planen er, at strejken begynder ved middagstid amerikansk tid.