94-årig sigtes for drab på hundreder i kz-lejren Stutthof

En 94-årig tidligere SS-vagt i den nazistiske kz-lejr Stutthof i Polen tiltales for at have medvirket til drabet på flere hundrede fanger.

Det oplyser en domstol i den tyske by Münster.

Stutthof var den lejr, hvor cirka 150 danske kommunister blev deporteret til under Anden Verdenskrig.

Den anklagede, som bor i Borken nær den hollandske grænse, er anklaget for forbrydelser begået mellem 1942 og 1945.

Retssagen mod den 94-årige indledes 6. november.

Der er afsat 13 retsmøder frem til midten af januar.

Ifølge anklageskriftet blev flere hundrede mennesker dræbt i Stutthofs gaskamre.

Stutthof ligger ikke langt fra Gdansk, og blandt de mange, som den 94-årige er tiltalt for at have dræbt, er over 100 polske fanger og 'sandsynligvis adskillige hundrede' jødiske fanger, hedder det ifølge AFP.

Den tiltalte var ikke fyldt 21 år, da forbrydelserne blev begået. Retssagen mod ham vil derfor blive ført ved en ungdomsdomstol.

