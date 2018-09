Klapjagt på Middelhavet har tvunget ngo-skibe til kaj

Skibsreder: Det er afpresning

’Aquarius 2’ er charteret af SOS Mediterranee i samarbejde med Læger uden Grænser, men skibet ejes af et tysk rederi, Jasmund Shipping i Bremen.

Skibsreder Christoph Hempel fortæller, at Italien har truet Panama med blokade af alle skibe under Panama-flag, hvis ’Aquarius 2’ ikke bliver afregistreret.

»Da vi indregistrerede skibet i Panama for en måned siden, bekræftede myndighederne, at de også har haft et andet redningsskib under Panama-flag, og at der ikke var nogen problemer, i forhold til hvordan skibet blev anvendt«, siger han.

»Men for et par dage siden har den italienske regering på højt niveau kontaktet regeringen i Panama og sagt, at fartøjet skulle afregistreres. Hvis det ikke skete, ville Italien afvise at lade alle skibe under Panama-flag at anløbe italiensk havn«.

Det er alvorligt for en shippingnation ?

»Netop. Jeg kan ikke sende nogle dokumenter til dig, men jeg vil gerne læse den vigtigste del af min samtale med Panamas officielle repræsentant i Rotterdam, som henvendte sig til os, højt. Det lyder sådan her: Det her skyldes, at det (registreringen af ’Aquarius 2’, red.) medfører politiske problemer for Panamas regering og skibe under Panama-flag, der anløber europæiske havne. Han sagde, at Panama fik en henvendelse om det her fra det italienske udenrigsministerium«.

Og når et skib ikke er registreret?

»Så må det ikke sejle. Det her er en måde at stoppe disse civile humanitære redningsindsatser i Middelhavet på. Og stoppe enhver skibsreder, der vil stille et skib til rådighed eller chartre et skib til disse organisationer. Min personlige mening er, at det her er afpresning: Enten stopper du aftalen med ngo’erne, eller også bliver skibet slettet fra registrene«, siger han.

Italiens indenrigsminister, Matteo Salvini fra det stærkt indvandrerkritiske parti Lega, har afvist italiensk pres på Panama.

Den italienske indenrigsminister har forklaret i et tweet, at han »end ikke kender landekoden for Panama«.

EU’s stramninger, Italiens hårde afvisningspolitik og især aftalerne med den libyske kystvagt har fået antallet af migranter til at styrtdykke.

Sidste år kom 95.200 til Europa fra Libyen i perioden fra januar til august, nu er tallet faldet til 18.500. Også det samlede antal migranter til Europa er faldet markant, selv om der i år kommer flere fra Marokko til Spanien end tidligere.