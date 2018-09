Hårdknude i Sverige: »Det er dårligt politisk håndværk fra både rød og blå blok«

Selvom det er historisk, er der samtidig intet overraskende i, at Alliansen og Sverigedemokraterna tirsdag væltede Stefan Löfven af statsministerposten. Alligevel er tonen i det svenske parlament opsigtsvækkende, lyder det fra seniorforsker.

»Udtalelserne er meget skarpe. Det er fuldstændig kørt op fra både rød og blå side«, siger Hans Mouritzen, som er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.

De svenske politikere har tilsyneladende ikke lært noget, siden de ved sidste valg stod i en lignende situation, og derfor nu er endt i en politisk hårdknude, mener han.

»Der er nogen, der skal lave et kæmpe svigt - det er der ingen, der vil. Og derfor er der ikke noget, der kan lade sig gøre. Vi har udsigt til lange forhandlinger«, siger Hans Mouritzen.

Moderaterna kan komme i internt oprør

På hver deres side af midten kæmper den rød-grønne og den borgerlige fløj om statsministerposten. Men ingen af dem har mandater nok til at skabe et flertal uden enten de højrenationale Sverigedemokraterna eller et samarbejde over midten. Begge løsninger vil kræve, at nogen svigter de løfter, de gav under valget.

En sådan mulighed kan ifølge Hans Mouritzen være, at Moderaterna og Kristendemokraterna bryder med den oprindelige Alliansen og danner flertal med Socialdemokraterna. Et andet bud kan være, at Centerpartiet og Liberalerna forlader Alliansen og går samme med Socialdemokraterna.

En tredje løsning er, at Moderaterna og Kristendemokraterna skaffer sig flertal med parlamentarisk grundlag fra Sverigedemokraterna. Den mulighed kan ifølge Hans Mouritzen blive realistisk, hvis partiets vælgere får mere at skulle have sagt.

»Noget, der kan få betydning, er, hvis der kommer et oprør internt i det moderate parti. Det har vi allerede set lidt af. Mange af deres vælgere har som første prioritet at få en moderat regering, uanset hvem de støtter sig til«, siger han.

Ingen vil afgive statsministerpost

Ifølge Hans Mouritzen er begge fløje villige til at samarbejde over midten, men det springende punkt er, hvem der skal være statsminister. Han forklarer, at hverken Moderaterna eller Socialdemokraterna, som det ser ud nu, vil kunne acceptere at være støtteparti for modstanderen.

Man skulle tro, at når begge fløje beslutter at holde sig væk fra Sverigedemokraterna, så i det mindste kunne finde ud af at arbejde sammen Hans Mouritzen, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier

»Det er dårligt politisk håndværk fra både rød og blå blok. Man skulle tro, at når begge fløje beslutter at holde sig væk fra Sverigedemokraterna, så i det mindste kunne finde ud af at arbejde sammen. Men nej, det kan de så ikke engang«, siger han.

De svenske politikere har ramt en blindgyde efter et meget tæt valg. Her endte den rød-grønne blok med 144 mandater, den borgerlige blok med 143, og Sverigedemokaterna som tungen på vægtskålen med 62.

Efter i dag ligger bolden nu hos Moderaterna, som skal forsøge at danne en regering. Ifølge Hans Mouritzen vil Ulf Kristersson formentligt først forsøge sig med den traditionelle Allianse-model. En model, som sandsynligvis vil blive væltet, lyder det fra den danske seniorforsker.

Dernæst er det Stefan Löfvens tur til at prøve at sammensætte en regering. Hvis ikke det lykkes, går turen videre til det Jimmie Åkesson og Sverigedemokraterna, som er det tredjestørste parti.