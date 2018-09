Trump lancerer en patriotisk doktrin og sætter streg under de to forskellige verdenssyn, der deler landene på FN’s generalforsamling

FOR ABONNENTER

Kun et par timer inde i FN’s årlige generalforsamling stod det tirsdag klart, at verden står over for et stadig mere intenst opgør mellem to vidt forskellige verdenssyn: FN’s generalsekretær, António Guterres, talte med bekymring om en verden præget af tiltagende polarisering, populisme og mistro til internationale institutioner, mens USA’s præsident Trump gjorde sig til talsmand for en ny »patriotisk doktrin«.