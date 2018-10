Nu er det forbudt at klappe og juble på Manchester Universitet Studerende på Manchester Universitet skal bruge lydløse »jazz hænder« efter oplæg, debatter og foredrag i stedet for klapsalver. Helt skørt, lyder det fra kritiker.

På Manchester Universitet har man valgt at forbyde klapsalver, hujen og tiljubel, fordi det kan genere psykisk sårbare elever. Det fortæller det britiske medie BBC.

I stedet må de studerende ty til lydløse »jazz hænder«, som er tegnsprogets måde at klappe på, når et oplæg, en debat eller et foredrag på universitetet giver anledning til det.

»Jazz hænder« bliver udført ved at lave små bølgebevægelser med hænderne.

Forbuddet møder kritik fra flere britiske personligheder.

Den kendte producer Piers Morgan skriver på sin twitterprofil med mere end 644.000 følgere, at »Storbrittannien må være gået fra forstanden«, når man indfører et klappe-forbud.

Fremover vil også studentforeninger og elevgrupper på Manchester Universitet blive opfordret til at skrue ned for den højlydte adfærd i deres aktiviteter.

Idemanden bag klappe-forbuddet er Sara Khan, som også er formand for Studenterrådet.

Hun forklarer, at støjende tiljubel og klapsalver kan medføre stress og gener for studerende med autisme eller psykiske problemer og for døve.

De såkaldte »jazz hænder« er også en måde at øge respekten for hinanden på i universitetsmiljøet, fortæller studenterformanden.

»Jeg har mange gange tænkt - selv til debatter i Parlamentet - hvor jeg har set klapsalver, tiljubel og råben i munden på hinanden, at det giver en mindre respektfuld atmosfære«, siger Sara Khan.

Den støjende klappen og hujen vil derfor ifølge formanden kunne afholde nogle studerende fra at deltage i begivenheder på universitet.

Studenterrådet har allerede siden 2015 arbejdet på at udbrede »jazz hænder« i stedet for klapsalver, når der har været begivenheder på universitetet.