23-årige Jacob spiller Counter Strike på fuld tid: »Voksne havde svært ved at se perspektivet i det, jeg havde gang i« En særlig gruppe unge er drømmebærere for andre unge i øjeblikket: De finder motivation til det, de brænder for udenfor uddannelsessystemet.

En helt almindelig hverdag?

»Den findes ikke hos mig«.

23-årige Jacob Winneche har spillet Counter Strike i 10 år. Han er i dag blandt de ti bedste i verden og er desuden en af de mest efterspurgte kommentatorer, når der er store konkurrencer.

Jacob Winneche er samtidig en af 10 unge, som forskere fra Center for Ungdomsforskning har studeret. Forskerne ser Jacob Winneche og de andre – en klimaaktivist, en youtuber, en direktør, en ungdomspolitiker og en eventmager for eksempel - som eksponenter for nye tendenser i nutidens ungdomskultur.

I en ny bog kalder forskerne dem ’De topmotiverede unge’, selv om mange måske kunne finde på at kalde dem det modsatte, og selv om deres baggrunde er brogede. Der er nemlig tale om unge, som i flere tilfælde har nedprioriteret skole og uddannelser.

FAKTA De topmotiverede Fire forskere fra Center for ungdomsforskning på Aalborg Universitet er aktuelle med bogen ’De topmotiverede unge’ , der er udgivet med støtte fra Egmont Fonden. Forskerne har søgt efter svar på, hvad der motiverer unge uden for uddannelsessystemet - og om disse svar kan lære uddannelsessystemet noget nyt.

Men de gløder af initiativ. Og deres foretagsomhed viser sig indenfor områder, der går på tværs af det, som samfundet ellers betragter som et fornuftigt ungdomsliv. Og hvad der er mindst lige så vigtigt: De topmotiverede unges adfærd smitter. Nogle af de unge er kendte på de sociale medier, hvor unge i tusindtal følger dem tæt.

»Lige nu er der tale om en mindre gruppe. Men de udgør en tendens, som er vigtig, hvis man vil forstå, hvor unge generelt er på vej hen: Der er en længsel blandt mange unge efter den frihed og synlighed, som de topmotiverede unge har tiltaget sig«, forklarer professor Noemi Katznelson, leder fra Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet, der sammen med Niels Ulrik Sørensen, Mette Lykke Nielsen og Mette Pless – har skrevet bogen.

Noemi Katznelson betegner de topmotiverede unge som kreative, entreprenante, skæve og ambitiøse unge. Nogle af dem lykkes med deres projekter og får succes, men det gælder ikke alle. Fælles for dem er, at de har valgt at folde deres engagement ud uden for uddannelsessystemet.

»De bliver ikke kickstartet af uddannelsessystemet. Skolens stærke fokus på karakterer og styrede faglige mål vækker ikke gejsten i dem. Derfor skaber de deres eget alternativ«, siger Noemi Katznelson.

De udgør en tendens, som er vigtig, hvis man vil forstå, hvor unge generelt er på vej hen Noemi Katznelson, ungdomsforsker

For andre unge er de topmotiverede unge drømmebærere, der har turdet satse på noget andet end det, som samfundet opfordrer til. Selv kender de topmotiverede udmærket til formaninger om, at nedprioritering af skole og uddannelse efterlader dem uden meget at falde tilbage på. De er ikke imod uddannelse, men de ser ikke uddannelsessystemet som nogen garanti for en sikker fremtid.

»Disse unge søger efter mening, og den har flere af dem svært ved at finde i uddannelsessystemet. Det er ikke en arena, hvor de oplever, der er tilstrækkeligt plads til at eksperimentere og prøve af. De tager måske en uddannelse, men det er ikke der, de folder sig ud – det gør de andre steder«, siger Niels Ulrik Sørensen.

Længe har uddannelsessystemet ellers haft patent på at være det sted, hvor unge søgte dannelse. Men gruppen af topmotiverede unge, som forskerne har analyseret, vælger i stedet at finde dannelse andre steder: gennem fritidsinteresser eller på arbejdsmarkedet. Og i kraft af digitaliseringen er de ofte i stand til at gøre deres passion til en levevej: Det, man tidligere sad og fiflede med på værelset0– at tegne, lægge make up, spille computerspil – kan nu komme ud i en offentlighed, hvor man kan blive opdaget af andre.

»Kompetencer knytter sig i mindre grad til alder, uddannelse og erfaring. Og derfor kan en 13-årig tjene ligeså meget som en succesrig 50-årig. Interesse, penge og kompetencer kan kobles på helt nye måder – med mulighed for frihed, succes og fald«, siger Niels Ulrik Sørensen.

Livestreamer på fuld tid

For Jacob Winneches består dagligdagen blandt andet af et fuldtidsjob som livestreamer. Hver dag tager han plads foran sine skærme, sin mikrofon og et webcam og spiller Counter Strike, mens flere end tusind fans, der også er online, følger hans bevægelser på skærmen.

»Jeg livestreamer 5-6 gange om ugen fra 11-16. Det er en måde at holde mine færdigheder på niveau. Det er blevet mit job – og en måde at nå ud til nye følgere«.

Counter Strike er en såkaldt e-sport. Og der er langt flere penge involveret, end mange formentlig forestiller sig. Jacob Winneche er på kontrakt med et dansk hold, Team Dignitas. Holdet giver ham en fast månedsløn. Dertil kommer donationer på flere tusinde kroner hver måned, og så har han sine job som analytiker og kommentator. Jacob Winneche arbejder 60-70 timer om ugen, og fortsætter hans karriere, som han håber, er der en realistisk mulighed for, at han i løbet af de næste fem år kan tjene tilstrækkeligt til, at han kan være økonomisk uafhængig resten af livet, vurderer han. Men andre kan tage hans position, hvis ikke han sørger for at holde sig til. Så det gør han.

Til gengæld har han ikke nogen uddannelse. Allerede i gymnasiet blev han professionel, og Counter Strike fyldte 40-50 af hans timer på almindelige uger, og nogle gange var han helt væk i flere dage til konkurrencer.

»Jeg har nedprioriteret skolen fra en ung alder. Jeg er så heldig, at jeg har kunnet følge med i skolen uden at lave lektier. Men det var en kamp med skolen at få dem til at forstå, at jeg ikke pjækkede, når jeg var væk«, siger han.

Også Jacob Winneches forældre havde det i begyndelsen stramt med, at computerspillet fyldte så meget. Derfor lavede han en klar aftale med dem om, at han skulle gennemføre gymnasiet. Det gjorde han med et udmærket snit i øvrigt.

»Voksne omkring mig havde især i begyndelsen svært ved at se perspektivet i det, jeg havde gang i. De forstod ikke, at det kunne føre til fine job. Men for mig føltes det rigtigt. Jeg var allerede dengang blevet en af verdens bedste til noget«, siger han.