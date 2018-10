Sådan kan 470 valg til Kongressen bestemme Trumps fremtid USA’s komplicerede midtvejsvalg forklaret i 9 enkle spørgsmål og svar

1 Hvornår foregår det?

6. november 2018.

2 Hvad stemmer amerikanerne egentlig om?

De amerikanske vælgere skal vælge 435 medlemmer til Repræsentanternes Hus og 35 medlemmer til Senatet. Det er de to kamre, som tilsammen udgør Kongressen – den lovgivende forsamling i den amerikanske hovedstad, Washington, D.C. Ligesom Folketinget i Danmark. I begge kamre sidder der repræsentanter for alle de 50 delstater. Repræsentanternes Hus er det lavere kammer. Store stater har flest taburetter. Californien skal for eksempel vælge 53 medlemmer. Alaska, Delaware og fem andre stater sender kun et medlem hver. Her er alle 435 taburetter på valg i november. Senatet er overkammeret. Hver stat stiller med to senatorer, så der er 100 i alt. De sidder i 6 år. Der er 35 senatorer på valg i år. Desuden er der valg til posterne som den øverste politiske leder – guvernør – i 36 stater, samt til tusinder af andre poster på delstats- og lokalt niveau.

3 Hvad betyder det, hvem der har flertal i Kongressen?

Det Republikanske Parti sidder i dag på flertallet i begge kamre. Det betyder, at præsident Donald Trump og republikanerne kan vedtage love og foretage udpegelser uden om Det Demokratiske Parti, hvis de bare kan blive enige med sig selv. Det skete for eksempel med en stor skattereform sidste år. Hvis demokraterne nu vinder flertallet i Repræsentanternes Hus, men ikke i Senatet, kan de blokere lovgivning, men ikke vedtage love uden Senatet, som skal godkende lovgivning. Meget vil nok gå i stå, hvilket demokrater vil se som et stort fremskridt. Repræsentanternes Hus har også ret til at indlede undersøgelser og rigsretssager, men det er Senatet, der skal prøve dem. Hvis demokraterne vinder begge kamre, kan de vedtage lovgivning og undersøge Trumps regering.

4 Hvem vinder flertallet i Repræsentanternes Hus?

Meningsmålingerne er i skrivende stund med demokraterne, men det er usikkert. I Repræsentanternes Hus har republikanerne i dag 235 taburetter, mens demokraterne har 193 taburetter, og 7 står tomme. Demokraterne skal i praksis vinde 23 taburetter fra republikanerne for at nå op på de 218 ud af 435 taburetter, der giver et flertal. I de fleste valg er den ene part langt foran den anden, men i 60-80 valg er det i skrivende stund tæt på.

5 Hvem vinder Senatet?

I Senatet er matematikken helt anderledes, og republikanerne er ifølge meningsmålinger forhåndsfavoritter til at bevare kontrollen. Det skyldes først og fremmest, at det især er sæder, som demokraterne i dag kontrollerer, der er på valg denne gang. Det betyder, at demokraterne skal vinde 28 sæder ud af de 35, der er i spil, for at få flertal. Republikanerne skal bare vinde 9.

Artiklen fortsætter under grafikken.