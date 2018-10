Grønland vil sælge smeltevand på flaske til Kina Smeltevand fra Grønland er helt rent, og nu vil Grønland lære kineserne at drikke det.

Der er sjældent noget godt at sige om klimaforandringerne – og slet ikke på Grønland, hvor den globale opvarmning har ført til, at gletsjere og ismasser smelter med foruroligende hastighed.

Alligevel indebærer forandringerne i naturen en fordel: Der har måske aldrig tidligere strømmet så meget rent drikkevand fra indlandsisen ned ad fjeldene som nu.

Det har den grønlandske regering planer om at udnytte, og derfor er den grønlandske minister for industri og energi, Aqqalu Jerimiassen, i denne uge i Kina for at lære kineserne at drikke grønlandsk smeltevand.

Han ser en mulighed, fordi kineserne slås med store forureningsproblemer og derfor køber enorme mængder drikkevand på flaske. Forbruget bliver ved med at stige, viser statistikken.

Samtidig er det grønlandske smeltevand noget af det reneste, man kan forestille sig. Vandet har været frosset ned i indlandsisen i op til 50.000 år, og kombinationen af kulde og nærmest ingen kontakt med mennesker betyder, at spredningen af bakterier i vandet har været minimal. Derfor er det helt bogstaveligt lige til at drikke.

»Vandet er naturligt sterilt«, siger Aqqalu Jerimiassen.

Når virksomheder tidligere har ønsket at udvinde nogle af Grønlands naturressourcer, har fremgangsmåden været, at de selv skulle lokalisere de steder, hvor det kunne lade sig gøre. Men denne gang har den grønlandske regering vendt fremgangsmåden på hovedet.

Regeringen har betalt De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, Geus, for at lokalisere steder, hvor det er nemt og ufarligt at komme til for at tappe og producere det rene smeltevand.

Foreløbig har Geus fundet seks steder på den grønlandske vestkyst, hvoraf det ene allerede er givet i licens til firmaet Inland Ice, som producerer vand på flaske, mens de fem andre steder senere sendes i udbud. Geus har samtidig testet vandet alle seks steder og sikret, at det lever op til de standarder for rent drikkevand, der gælder i EU.

Regering lokker med mindre skat

I flere år har man i Grønland talt om at udnytte smeltevandet, men det nye er, at der nu foreligger et nøglefærdigt tilbud.

»Vi håber at tiltrække virksomheder og investorer. Vi er meget fleksible. Det kan være virksomheder, som vil producere vandet, eller som vil sælge vandet, når det er produceret. Der vil heller ikke være nogen transportrestriktioner, så det vil også være op til virksomhederne, om de selv vil transportere vandet videre til deres salgsmarkeder eller overlade den opgave til andre«, siger Aqqalu Jerimiassen.

Desuden vil den grønlandske regering lokke med, at de involverede virksomheder i hvert fald i en startperiode vil skulle betale mindre i skat og afgifter.

»Der har altid været rigeligt vand i Grønland. Vi har bare ikke været gode nok til at indlede en produktion. Vi forventer, at det her på sigt kan blive en stor forretning«, siger Aqqalu Jerimiassen og peger på, at Grønland har 10 procent af verdens vandressourcer.

Solgt på michelinrestauranter

Derfor håber han også at få en fod indenfor på det kinesiske marked.

»Hvis vi bare begynder at sælge til en by i Kina, kan det nemt blive større end hele det grønlandske hjemmemarked for flaskevand«, siger han.

Firmaet Inland Ice, der allerede er begyndt at sælge det grønlandske smeltevand som luksusvand på flaske, eksporterer til Danmark, Storbritannien, Frankrig, USA og De Forenede Arabiske Emirater. Firmaet vil fremover også prøve at satse på Kina.

»Vores kunder er bl.a. michelinrestauranter«, fortæller direktør Thomas Vildersbøl.

Han peger på, at der ikke er nær så meget salt i vandet fra Grønland som i meget andet luksusvand på flaske.

»Det betyder, at vores vand bedre renser munden, så man bedre kan smage maden«, siger han.