Midt under kæmpe NATO-øvelse: Rusland laver modøvelser lige uden for Norges kyst Russerne har i disse uger iværksat tre militære øvelser, mens 50.000 Nato-soldater tester alliancens nordiske forsvar.

50.000 Nato-soldater er i disse dage samlet i det centrale Norge til den største militærøvelse i den nordatlantiske alliance siden afslutningen på Den Kolde Krig.

Officielt skal soldaterne træne deres forsvarsberedskab i et vinterterræn, hvis et af Natos medlemslandene bliver angrebet. Og den angriber er i den her øvelse fiktiv.

Men Rusland har gennemskuet, at det er nok er dem, som Nato vil forsvare sig imod, og de arrangerer nu tilsvarende militærøvelse lige ude for Norges kyst.

I fredags modtog det norske luftfartsvæsen, Avinor, en besked fra russerne om, at to bombefly ville flyve rundt om Norge.

Samme eftermiddag kom der endnu en besked. Russerne ville foretage en skydeøvelse lige ud for kysten ved Molde, Ålesund og Kristianssund - samme område som Nato-flåderne samtidig øver i den store militærøvelse.

Og som om det ikke var nok, vil russerne i næste uge også gennemføre en missiltest udenfor Finnmark, der er den nordøstligste region i Norge, og som grænser op til Rusland.

Ikke overraskende er de norske aviser derfor fyldt med historier om den russiske offensiv.

Øvelsen i Norskehavet kommer nemlig til at påvirke tre olieplatforme, et produktionsskib og fire oliefelter. Det påvirker den norske stabilitet som olieleverandør til resten af Europa. Netop forsyningspolitikken har ellers været fredet for de øgede spændinger mellem de to nabolande, men øvelserne skaber nye spændinger i det bilaterale forhold mellem Rusland og Norge, vurderer Tormod Høier fra Forsvarets Høgskole i Adresseavisen.

Med andre ord har den store Nato-øvelse ’Trident Juncture’ placeret Norge i en interessekonflikt mellem vest og øst. På den ene side vil nordmændene gerne sikre, at Nato kan forsvare Norge, hvis landet bliver angrebet.

Men den russiske reaktion tyder på, at den norske regering skal træde meget varsomt i forhold til de russiske naboer, da naboens reaktion kan have voldsomme konsekvenser.

Så selvom Klassekampen.no beretter om, at den norske regering holder krisemøde bag lukket døre, siger landets forsvarsminister, Frank Bakke-Jensen alligevel:

»Der er ikke noget dramatisk i dette« til Klassekampen.no, og han bliver bakket op af Norges statsminister.

»Vi bør have vældig høje skuldre«, siger statsminister Erna Solberg til norske Dagbladet og nævner, at man må forvente den russiske modreaktion.

Også Natos generalsekretær Jens Stoltenberg, der kommer fra Norge, har sagt, at det er helt normalt, at Rusland gennemfører denne type øvelser.