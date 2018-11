Live: Trump ønsker demokraterne tillykke med sejr

Nu gælder det. Valget til den amerikanske kongres skal afgøres.

Bloggen her opdateres natten igennem. Få en guide til nogle af aftenens mest interessante opgør her.

Overblik

Senatet:

Republikanerne overtager demokraternes plads i Indiana, North Dakota og Missouri. Dermed har Republikanerne allerede vundet de 50 nødvendige pladser, selvom der stadig er få valg, der mangler at blive afgjort.

Ted Cruz (republikanerne) genvinder sin plads i Senatet. Dermed slår han demokraten Beto O'Rourke i et tæt valg.

Der tælles stadig i blandt andet Florida og Arizona, hvor valgene har været meget tætte.

Dermed er flertallet tabt for demokraterne.

Repræsentanternes Hus:

Flere end 375 sæder af de 435 sæder er afgjort.

Ifølge de amerikanske medier er demokraterne sikre på at erobre mindst 23 sæder fra republikanerne og dermed overtage flertallet i Repræsentanternes Hus.

Det betyder blandt andet, at demokraterne formentlig vil blokere for reoublikansk lovgivning. Nu kan de også igangsætte rigsretssager, og partiet vil få kontrollen over Efterretningsudvalget i huset.

Spørgsmålet er nu, hvor stort flertallet bliver.

Guvernører:

Demokraterne står til at tage 3 guvenørposter fra republikanerne. En i Illinois, en i Michigan og en i Kansas. Demokraterne står foreløbigt til at have 19 guvenører. Republikanerne får 23, ifølge CNN.