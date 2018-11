Skal ukendt tysker afløse Juncker?

Hvis det går efter EU-parlamentets drejebog, så hedder den kommende formand for EU-kommissionen formentlig Manfred Weber. Den i brede kredse ukendte tysker, der aldrig har haft en ministerpost, blev i går valgt som spidskandidat for EU’s største partigruppe, kristendemokraterne EPP.

Den såkaldte Spitzenkandidat-proces, som blev fulgt efter seneste EU-valg i 2014, betyder, at den største partigruppe med et flertal bag sig kan lægge billet ind på formandsposten i EU-Kommissionen. Alt tyder på, at EPP også efter valget til Europaparlamentet i maj 2019 vil være den største partigruppe.

Men det er imidlertid slet ikke det samme som, at 46-årige Manfred Weber dermed også ender med at afløse Jean-Claude Juncker.

Meget tyder på, at ’spitzenkandidat’-processen bliver en engangsforestilling. EU-parlamentet har nemlig ikke magt til selv at beslutte, hvem der skal være den nye Juncker. Det afgørende er, hvad EU’s stats- og regeringschefer siger.

Angela Merkel & co. blev i 2014 taget på sengen af EU-Parlamentet, men accepterede Jean-Claude Juncker, fordi han blev set som en acceptabel kandidat – en respekteret politisk håndværker med mange års erfaring som minister og regeringschef i Luxembourg. Derfor kunne stats- og regeringscheferne dengang acceptere spidskandidatsystemet, men de føler sig på ingen måde bundet af det.

Det er de heller ikke juridisk ifølge EU-traktaten, hvor det lyder, at et kvalificeret flertal af stats- og regeringschefer i Det Europæiske Råd »under hensyntagen til« resultatet af valget til Europa-Parlamentet skal foreslå en formand for Kommissionen til Europa-Parlamentets godkendelse.

Problemet for Manfred Weber er, at de fleste regeringschefer er modstandere af spidskandidatsystemet. Særligt Emmanuel Macron har ytret sig kritisk, men mange flere har meldt sig i koret, også Lars Løkke Rasmussen er imod. Systemet udelukker kvalificerede kandidater, for eksempel blandt stats- og regeringscheferne, lyder det ofte. Derfor skal spidskandidaten være den helt rette, før systemet får lov at overleve. Og det vurderer de færreste i EU-boblen, at Manfred Weber er. Han bliver af mange set som for let og uprøvet på højeste niveau.

Parlamentet klar til kamp

EU-Parlamentet har noteret sig modstanden og allerede nu lovet bål og brand, hvis deres spidskandidatsystem bliver aflivet. I en betænkning fra i år truer et stort flertal af parlamentsmedlemmerne med, at parlamentet er »parat til at afvise alle kandidater til posten som formand for EU-Kommissionen, som ikke er udpeget« via spidskandidatsystemet. Hvis dette står ved magt, venter der formentlig en grim magtkamp efter EU-valget næste år.

Det er dog værd at bemærke, at EU-Parlamentets sammensætning til den tid vil være en anden end i dag. Og at modstanden mod spidskandidatsystemet i EU-parlamentet vokser betydeligt. Senest har den liberale Alde-gruppe, hvor Venstre og Radikale hører til, taget afstand fra metoden. Og den socialdemokratiske gruppe, der spås til at skrumpe betydeligt efter valget, vil næppe ofre blod for et system, der mest er til gavn for den største partigruppe – som siden 1999 har været den borgerlige EPP.

Selvom stats- og regeringscheferne ifølge de fleste iagttagere i Bruxelles næppe vil acceptere Manfred Weber, så vil det være naturligt, hvis den nye kommissionsformand alligevel bliver fundet i den største partigruppe. Og det er trods alt svært at forestille sig, at EPP i EU-parlamentet vil kæmpe hårdt imod, hvis stats- og regeringscheferne foreslår EPP-medlemmer som eksempelvis kansler Angela Merkel eller Brexitforhandler Michel Barnier som kommende kommissionsformand.