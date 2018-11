Man spøger ikke med hængninger i Mississippi. Men det gjorde Cindy Hyde-Smith så alligevel

Man skal høre godt efter, for et jernbanehorn er ved at overdøve den amerikanske senator Cindy Hyde-Smith.

Måske ville hun i dag ønske, at toghornet havde tudet højere. For det gik galt den dag i Tupelo. Hun er republikanernes kandidat til et suppleringsvalg til Mississippi og var til et valgmøde, hvor hun netop var blevet skamrost af en kvægavler, der støtter hendes forsøg på at sikre sig pladsen i den amerikanske kongres.

Svaret er et af den slags, der helst ikke burde falde i den del af USA, hvor flest sorte blev lynchet under raceadskillelsen. For Cindy Hyde-Smith udbryder: »Hvis han inviterede mig med til en offentlig hængning, så ville jeg være i forreste række«.

"If he invited me to a public hanging, I'd be on the front row"- Sen. Cindy Hyde-Smith says in Tupelo, MS after Colin Hutchinson, cattle rancher, praises her.



Usmageligt, obskønt og aldeles upassende, lyder kritikken af hendes udbrud, der rammer hende under suppleringsvalgkampen om et senatssæde i Washington, der er blevet ledigt i utide.



Hendes modstander i suppleringsvalget er demokraten Mike Espy, der er afrikanskamerikansk og tidligere landbrugsminister under Bill Clinton. Espy tager skarpt afstand fra udsagnet:

»Cindy Hyde-Smiths kommentarer er forkastelige. De hører ikke hjemme i vor politiske samtale i Mississippi eller i vort land. Vi har brug for ledere, ikke nogen, der skaber splid. Hendes sprogbrug viser, at hun ikke har forståelsen og dømmekraften til at repræsentere vor stat«, mener han.

Tonedøvt

Lederen af borgerretsorganisationen Naacp, the National Association for the Advancement of Colored People, hedder Derrick Johnson. Han undrer sig såre over, at den republikanske kandidat i dén grad kan jokke i spinaten:

»Svaret er tonedøvt og viser en fuldstændig ligegyldighed over for Mississippis racehistorie«.

I en officiel udtalelse peger han på den sorte befolknings oplevelser med undertrykkelse og racisme i USA.

»Hyde-Smiths beslutning om at lave sjov med ’hængning’, når den afrikanskamerikanske historie er skæmmet af utallige tilfælde af denne barbariske handling, er syg«, mener Derrick Johnson.

Han hæfter sig ved, at den falder på et tidspunkt, hvor sorte, jøder og indvandrere ifølge ham fortsat er udsatte for hvide nationalisters og racisters vold.

»Hendes ordvalg understreger ikke blot hendes mangel på dømmekraft, men også hendes mangel på empati og mangel på karakter«.

På hendes facebookside er kommentarerne karske: »Ufatteligt. Hvilken tankegang ligger der bag det her? Forfærdelig kvinde. Forfærdeligt parti«, skriver en.

»Jeg er rystet over den joviale måde, du taler om at overvære et drab i offentlighed på«, lyder reaktionen fra en anden.

Kritikken »er latterlig.

Selv afviser Cindy Hyde-Smith kritikerne. Hun brugte et overdrevet udtryk, erkender hun, men fortsætter: »Ethvert forsøg på at give det en negativ klang er latterligt«.

Hendes fokus under valgkampen er at få sænket skatterne, modarbejdet aborter, standset illegal indvandring og forsvare retten til at bære våben. Samt at angribe modstanderen i valgkampen ved blandt andet at hævde, at han finansieres af George Soros, der er den amerikanske højrefløjs hadeobjekt nummer 1.





Hun har tidligere været delstatens landbrugsminister og senator i dens lokalparlament. Hun vikarierer i øjeblikket i Senatet i Washington efter forgængeren, der måtte forlade sit hverv i utide. Det er den stol, hun og udfordreren Mike Espy i øjeblikket kæmper om.

Hvad Mississippis vælgere siger til den hårde tone opklares den 27. november, hvor de to står på stemmesedlen til suppleringsvalget.