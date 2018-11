Trump afleverer sine svar til Mueller i Rusland-undersøgelse USA's præsident har nu afleveret sine svar til specialanklager Robert Mueller, oplyser hans advokater.

USA's præsident, Donald Trump, har afleveret sine svar til Rusland-undersøgelsen, som Robert Mueller står bag.

Det oplyser præsidentens advokater natten til onsdag dansk tid.

Det er første gang, at USA's præsident direkte samarbejder med Robert Mueller, der undersøger, om Rusland blandede sig i præsidentvalget i 2016, hvor Donald Trump vandt.

For flere måneder siden præsenterede Robert Muellers efterforskere præsidentens advokater for adskillige spørgsmål, de ville stille Trump - og gerne ansigt til ansigt.

Men først nu er svarene blevet afleveret. Skriftligt.

Præsidentens advokater oplyser, at svarene ikke vil blive offentliggjort, og at man ikke vil diskutere dem yderligere i pressen.

Trump: Det er mine egne svar

Fredag sagde Donald Trump, at han har svaret 'meget ubesværet' på Robert Muellers spørgsmål, og at det ikke er hans advokater, der har formuleret svarene.

»Mine advokater skriver ikke mine svar, det gør jeg selv«, lød det fra Trump.

Samme dag spekulerede præsidenten i, om hensigten med spørgsmålene var at 'narre ham'.

»Man skal altid være forsigtig, når man svarer på spørgsmål fra folk, der højst sandsynligt har dårlige intentioner«, lød det fredag fra præsidenten.

Den tidligere FBI-chef Robert Mueller har siden maj 2017 stået i spidsen for den såkaldte Rusland-undersøgelse. Trump har flere gange anklaget den særlige anklagers undersøgelse for at være en 'heksejagt'.

I et interview med Fox News søndag sagde præsidenten, at han anser undersøgelsen for snart at være færdig.

»Jeg tror, at vi har spildt nok tid på denne heksejagt, så svaret er, at vi nok snart er færdige«, sagde Trump.

Robert Mueller kan i teorien vælge at stævne præsidenten, hvis han ikke mener, at svarene er fyldestgørende. Men i så fald skal stævningen underskrives af justitsminister Matthew Whitaker, der anses for at være loyal over for Trump, og som flere gange har kritiseret undersøgelsen.

ritzau