EU vil åbne budgetsag mod Italien med risiko for bøder

EU-Kommissionen vil indlede en sag mod Italien, der ifølge kommissionen har et uforholdsmæssigt stort underskud. Først skal eurolandene dog formelt høres i sagen. De har for nylig givet fuld opbakning til kommissionens holdning til Italiens budget. »Det er nu op til medlemslandene at gøre deres mening gældende i løbet af de næste to uger. Hvis de er enige, hvilket nok er logisk, så er kommissionen nødt til at indlede en sådan procedure«, siger EU-økonomikommissær Pierre Moscovici. Med onsdagens beslutning fra EU-Kommissionen er vejen banet for, at Italien - hvis de øvrige eurolande er enige - kan straffes. Men det bliver tidligst til næste år. »Det bekymrer alle eurolande«, siger Valdis Dombrovskis, som er en af EU-Kommissionens næstformænd, på et pressemøde i Bruxelles. Den italienske regering indsendte i slutningen af oktober et budget, der historisk blev afvist af kommissionen. Italiens regering blev - som det første euroland til dato - bedt om at begynde forfra med regnemaskinen og sende et nyt budget. Det gjorde italienerne 13. november i sidste time, men det nye budget indeholdt blot kosmetiske ændringer i forhold til kritikkens vægt. »Vi mener, at der er risiko for, at landet i søvne bevæger sig mod ustabilitet. Det er det italienske folks velbefindende og velstand, der er på spil«, siger Dombrovskis. ritzau