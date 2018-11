NGO: Verden rummer over 200 isolerede stammefolk, og det er ikke alle, der vil forstyrres En 27-årig amerikaner er dræbt af isoleret stamme på en ø i Det Indiske Ocean. NGO vurderer, at der findes mere end 200 uberørte stammer på verdensplan, heraf flest i regnskoven Amazonas.

John Allen Chau, en 27-årig amerikansk missionær, fik en brat ende på livet, da han forsøgte at nærme sig en gruppe af isolerede folk på øen North Sentinel i Det Indiske Ocean.

Efter at have bestukket en fisker til at sejle sig til øen, blev han skudt med bue og pil, og ifølge nyhedsbureauet AFP så fiskeren efterfølgende det isolerede folk trække den 27-årige amerikaner langs stranden med et reb bundet om halsen.

Det menes, at der bor mellem 50-150 sentilenesere på øen, og de er ikke det eneste isolerede folk, vi har på kloden.

Ifølge NGO’en Iwgia, som arbejder for at beskytte oprindelige folks rettigheder, findes der mere end 200 stammer på verdensplan, som efter eget ønske lever uden kontakt til omverdenen. En stor del af dem bor i Sydamerika, hvor flest findes i Brasiliens del af Amazonas, men også i Perus, Bolivias, Ecuadors, Colombias og Venezuelas dele af regnskoven. Derudover bor der isolerede folk på Papa Ny Guinea i Indonesien og i Congo i det centrale Afrika.

Illegale skovhuggere truer

Fælles for stederne er, at de er ufremkommelige og ligger enten i skovområder eller på en øde ø, og det er ikke første gang, at mennesker fra den omkringliggende verden er blevet mødt med vold, fortæller Kathrin Wessendorf, som er programchef for Iwgia.

»Det er meget forskelligt, om isolerede folk vil kontaktes eller ej. Der findes eksempler, hvor de har taget kontakt til omverdenen for at få gryder og knivvåben, og derefter har trukket sig tilbage i isolation igen. I andre tilfælde har de reageret aggressivt og truende som på North Sentinel-øen. Det kender vi fra Amazonas, hvor isolerede folk har følt sig truet af illegale skovhuggere«, siger hun.

Eget territorium

I Indien har man besluttet at lade folkene på North Sentinel-øen leve i fred, men der bliver fra tid til anden sendt både ud til øen, som fra afstand kan observere, hvordan folket trives. Kathrin Wessendorf fortæller dog, at der er forskel på, hvordan de oprindelige folk bliver behandlet af lokale regeringer. Historisk set er oprindelige folks rettigheder sjældent blevet respekteret, men i dag er det anderledes.

»Heldigvis findes der i Latinamerika en stærk bevægelse, der bakker op om oprindelige folks ret til at leve i fred og som kan fortælle regeringerne, hvordan de skal sikre de isolerede stammers rettigheder«, siger Kathrin Wessendorf og tilføjer, at lovgivningen dog ofte er mangelfuld.