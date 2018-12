De Gule Veste spreder sig til Belgien og Holland

Protestbevægelsen 'De Gule Veste' har de seneste uger sat sit præg på Paris og resten af Frankrig med demonstrationer og sammenstød med politiet.

Lørdag var der lignende protester i Belgien og Holland. Flere hundrede demonstranter med gule veste på gik lørdag på gaden i Bruxelles i protest mod regeringen i Belgien.

Politi brugte peberspray og kom i klammeri med demonstranter, da en gruppe forsøgte at bryde gennem en barrikade rundt om EU's institutioner i byen.

Protesterne lørdag startede et andet sted i byen og bevægede sig mod den del af byen, hvor EU's institutioner ligger. Det forstyrrede tog- og biltrafik i byen på en stor dag for julehandel på sin vej.

Politiet i Bruxelles har mobiliseret hundredvis af betjente, efter demonstranter fra 'De Gule Veste' i landet har været involveret i sammenstød med politiet og sat ild til to politibiler i sidste uge.

Skat alle mulige steder

I Rotterdam gik et par hundrede demonstranter lørdag gennem byen i de synlige veste. Her foregik demonstrationerne fredeligt med sang og uddeling af blomster.

En af dem, der gik med, var 67-årige Ieneke Lambermont.

»Vores børn arbejder hårdt, men de skal betale skat alle mulige steder. Man kan ikke betale for boliger mere. Det går ikke godt i Holland«, siger hun.

»Det sikkerhedsnetværk af velfærd, der var, da vi voksede, er væk«.

»Regeringen sidder ikke på sine poster for folkets skyld. De er der for at beskytte deres egne interesser«.

Hverken i Belgien eller Holland har der været forslag om en stigning i afgifter på blandt andet brændstof. Det var ellers katalysatoren for bevægelsen 'De Gule Veste' i Frankrig, hvor bevægelsen udspringer.

I stedet er bevægelsen i de to lande tilsyneladende utilfreds med en voksende afstand mellem politikere og vælgere.

ritzau