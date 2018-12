Havfrue beskadiget: Turiststrand i Thailand ramt af bomber

Thailands svar på Den lille Havfrue har fået sprængt halen itu, men ingen mennesker kom noget til. Frygt for at muslimske separatister har slået til – igen.

Da to bomber blev sprængt onsdag aften på Samila-stranden i det sydlige Thailand, var det eneste menneskelignende offer en statue af Den Gyldne Havfrue, som er Songkhla-provinsens uofficielle symbol – og som turisterne elsker at fotografere.

Havfruen mistede halen.

Den anden bombe ramte en strandstatue af en kat og en mus, fortæller lokale politikilder til AP.

Tilsyneladende harmløse mål, men attentaterne kan også være udtryk for en vilje til at true turistindustrien i det sydlige bælte af Thailand, hvor muslimske oprørsgrupper har dræbt over 7.000 mennesker siden 2004.

Tre andre eksplosive genstande blev opdaget i tide af politiets bombehold på stranden Laem Samila og ødelagt, inden de kunne gøre skade på nogen. De blev fundet på en affaldsplads og under nogle klipper nær Den Gyldne Havfrue-statuen.

Stranden ligger i et område af Thailand, hvor det danske udenrigsministerium fraråder alle ikke-nødvendige rejser. Den er beliggende cirka 300 kilometer syd for et thailandsk rejsemål, som danskere turister til gengæld er meget bekendt med: Krabi.

De muslimske oprøreres bombeanslag har hidtil fortrinsvis ramt provinserne Pattani, Yala og Narathiwat, hvor der er et flertal af muslimer i det ellers fortrinsvis buddistiske Thailand.

Provinsen Songkhla har også en stor muslimsk befolkning, men har hidtil være sparet for udbredt vold, selv om provinsens hovedstad, Hat Yai, har været ramt af flere bomber.

Urolige Thailand

Thailand har været ramt af spredte terrorangreb mod turistmål siden 2006, hvor en serie bomber gik af i Bangkok ved en nytårsfejring, som dræbte tre og sårede omkring 40.

I 2015 drønede braget fra en bombe gennem Bangkoks turistdistrikt, hvor tyve blev dræbt og mere end 100 såret - og det gik især ud over turister.

Her var en teori, at attentatet blev udført af af folk fra den kinesiske muslimske minoritet uighurerne som hævn for, at Thailand havde sendt uighurer tilbage til Kina, efter at de ellers var flygtet fra kinesisk undertrykkelse. Her er to mænd for tiden under anklage.

I 2016 fandt bombesprængninger sted i fem strandbyer med turister. Her blev fire dræbt og et stort antal såret.

Her retter mistanken sig mod separatister, som ønsker at løsrive det sydlige Thailand og skabe en muslimsk stat.

Den Gyldne Havfrue i Songkhla, som nu har fået alvorlige skrammer, er en meget kendt statue på Samila-stranden. Den er skabt med inspiration fra et thailandsk sagn om en fisker, der på stranden under en stjernebestrøet himmel så en havfrue kæmme sit hår med en gylden kam. Ramt af hendes skønhed ville han vende tilbage for at hjælpe hende med kammen, og han ventede på hende hver dag - men hun kom aldrig tilbage.