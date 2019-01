Observatører: 11 er dræbt ved israelsk angreb mod iranske mål i Syrien Israelsk militær har angrebet iranske mål nær Damaskus, oplyser flere medier i regionen.

Israelske fly og jord-til-jord-missiler har ramt mål nær den syriske hovedstad, Damaskus.

Det skete natten til mandag. Mindst 11 soldater eller medlemmer af en milits - deriblandt to syrere - er dræbt, oplyser observatørgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder til AFP.

Observatørgruppen rapporterer om tabstal i den syriske konflikt på baggrund af oplysninger fra netværk over hele landet.

»Syriens luftforsvar nedskød over 30 israelske krydsermissiler og målrettede bomber under de israelske angreb«, siger det russiske forsvars kontrolcenter til nyhedsbureauet Interfax.

Kontrolcentret oplyser til nyhedsbureauet RIA, at fire syriske soldater blev dræbt, og seks andre såret.

I en usædvanlig erklæring fra Israels militær bekræftes det, at iranske militære mål i Syrien er blevet angrebet af israelske styrker.

I erklæringen hedder det, at Israels missilforsvar skød et missil ned over Golanhøjderne.

Det skete få timer efter, at Israel gennemførte et angreb nær den internationale lufthavn ved Damaskus.

»Vi er begyndt at bombe iranske al-Qud-mål på syrisk territorium. Vi advarer de væbnede syriske styrker mod at forsøge at skade Israels styrker eller Israels territorium«, hedder det.

De iranske al-Qud-styrker er en eliteenhed, der er dedikeret til at kæmpe i udlandet.

Israel har svoret at stoppe sin fjende nummer et, Iran, fra at befæste sig militært i nabolandet Syrien.

Assad tæt på kontrol

Israelske styrker har udført hundredvis af luftangreb i Syrien. Ifølge Israel er angrebene rettet mod iranske militære mål og mod våbenleverancer til den libanesiske Hizbollah-bevægelse, der støttes af Iran.

Iran og Hizbollah har siden begyndelsen af den syv år lange borgerkrig i Syrien været støtter for den syriske præsident, Bashar al-Assad.

Han er tæt på at genvinde fuld kontrol med store dele af det vestlige Syrien. Det er især sket med støtte fra Iran, Hizbollah og Rusland.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, har gentagne gange understreget, at landet ikke vil acceptere en permanent iransk militær tilstedeværelse i Syrien.

Lederen af Irans luftvåben siger mandag, at hans land 'utålmodigt venter på at komme i krig med Israel og ødelægge det'. Udtalelsen er bragt på en statslig hjemmeside.

»De unge mennesker i luftstyrken er parate til og utålmodige efter at konfrontere det zionistiske regime og eliminere det fra Jordens overflade, siger general Aziz Nasirzadeh i en udtalelse, der citeres af Den Unge Journalistklub, en hjemmeside underlagt det statslige tv. Det skriver Reuters.

ritzau