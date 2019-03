Skuffelse i Bruxelles: EU parat til at overveje et britisk ønske om at udskyde udmeldelse

Hvad vil Storbritannien egentlig, spørger EU efter det dramatiske nederlag til Theresa Mays Brexit-aftale sent tirsdag. Briterne har kun 17 dage til at forhandle et ønske om at udskyde sit dilemma.

Nu må Storbritannien finde ud af, hvad det vil. De øvrige 27 lande i EU vil være klar til at overveje et eventuelt britisk ønske om udskydelse af sin beslutning, siger en talsmand for Det Europæiske Råds formand, Donald Tusk, efter at det britiske Underhus tirsdag aften forkastede Theresa May’s Brexit-aftale.

»Vi ærgrer os over resultatet af aftenens afstemning og er skuffet over, at den britiske regering har været ude af stand til at sikre et flertal for udmeldelsesaftalen, som parterne blev enige om i november«.

Straks efter Mays historiske nederlag, sagde EU’s chef-forhandler, Michel Barnier, at problemet kun kan løses af briterne selv. EU har ifølge Barnier gjort »alt, hvad der var muligt, for at få skilsmisseaftalen over målstregen«.

Det lykkedes ikke.

»Støt mig eller tab Brexit«, havde May advaret sine EU-kolleger.

Hun tabte. »Et knusende« nederlag, mente The Independent. Men EU er også lagt under pres med Storbritannien på vej ud af unionen uden en aftale – det vil sige »et hårdt Brexit« – med mindre Underhuset onsdag stemmer nej til et hårdt Brexit og torsdag stemmer for at bede EU om en udskydelse af udmeldelsen.

BBC-korrespondent: Der er ingen optimister. Ingen

Allerede inden afstemningen i London erklærede Jyrki Katainen, næstformand for EU-kommissionen, at et nederlag til May vil gøre det nødvendigt » at spænde sikkerhedsselerne. Det får briterne brug for«.

Og BBCs Bruxelles-korrespondent, Adam Fleming, var helt klar, da det dramatiske nederlag til Theresa May tirsdag aften stod klart:

»Der er ingen optimister blandt de (andre) 27 EU-medlemmer nu. Ingen. Nogen vegne«.

Da Theresa May indledte debatten i Underhuset ved tre-tiden havde hun næsten mistet sin egen stemme. Om aftenen havde hun desuden tabt sin Brexit-aftale og sin troværdighed – hjemme og ude – på gulvet ved sin historisk ringe opbakning til én af de største beslutninger i britisk historie.

Der er 17 dage til den bebudede britiske exit fra EU. Hvis det skal udskydes, kræver det enighed blandt de øvrige 27 medlemmer af fællesskabet.