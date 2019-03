Det britiske parlament udelukker brexit uden aftale

Med stemmerne 321 for og 278 mod har det britiske parlament stemt ja til at udelukke brexit uden aftale.

Det britiske parlament har ved onsdagens hovedafstemning i Underhuset stemt ja til, at et brexit uden en aftale helt skal udelukkes.

321 parlamentarikere stemmer for forslaget. 278 stemmer imod.

Den første af onsdagens afstemninger i parlamentet var om et ændringsforslag. Forslaget blev vedtaget med et yderst smalt flertal. 312 stemte for og 308 stemte imod.

Det betød, at formuleringen i onsdagens regeringsforslag blev skærpet.

Den britiske premierminister, Theresa May, havde oprindeligt lagt op til at stemme om at udelukke brexit uden aftale - dog med tilføjelsen, at det er, hvad der som udgangspunkt vil ske, hvis der ikke bliver indgået en aftale inden 29. marts.

Den tilføjelse blev dog strøget efter onsdagens første ja.

Dermed siger det britiske parlament, at det ikke vil forlade EU uden en aftale under nogen omstændigheder.

At forlade EU uden en aftale vil sige, at Storbritannien trækker sig ud af det europæiske fællesskab uden at have eksempelvis aftaler om frihandel og borgerrettigheder på plads.

Der skal stemmes igen torsdag

Torsdag skal parlamentet endnu engang stemme.

Underhusets formand, John Bercow, har onsdag aften læst op, hvad der præcis skal stemmes om torsdag.

Forslaget lyder, at onsdag den 20. marts - om en uge - bliver sidste deadline for at få indgået en brexitaftale. Det vil i så fald formentlig betyde en tredje afstemning om Theresa Mays aftale.

Hvis den så stemmes igennem, vil regeringen bede EU om en kort forlængelse af brexit. May ønsker, at det udskydes til 30. juni.

Hvis der til gengæld ikke bliver indgået en aftale inden 20. marts, vil Theresa May bede EU om en længere udskydelse.

Et andet ændringsforslag var også til afstemning onsdag.

Her skulle parlamentet tage stilling til, om det ville udskyde brexit indtil 22. maj og indgå en række foreløbige aftaler med EU.

Det blev afvist med et stort flertal.

ritzau