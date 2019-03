Australsk senator om blodige angreb: »Lad os være ærlige: Selv om muslimerne har været ofre i dag, er de normalt gerningsmændene«

I kølvandet på de blodige angreb i Christchurch angriber en australsk senator New Zealands immigrationspolitik, som han mener bærer skylden. Den australske premierminister kalder kommentarerne for »frastødende«.

»Den virkelige grund til blodbadet i New Zealands gader er immigrationspolitikken, der lod de muslimske fanatikere migrere til landet i første omgang«.

Sådan lyder en skarp udmelding fra den australske senator Fraser Anning efter fredagens blodige angreb i New Zealands tredjestørste by Christchurch.

»Lad os være ærlige. Selv om muslimerne har været ofrene i dag, er de normalt gerningsmændene. Verden over slår muslimer mennesker ihjel i industriel målestok i deres religions navn«, skriver senatoren i et dokument, som han lagde op på sin Twitter-profil efter fredagens angreb, der dræbte 49 personer og sårede mindst 48.

Dokumentet er efterfølgende blevet taget ned fra Twitter, men flere udenlandske medier har refereret dets indhold.

Fraser Anning indleder med at fordømme angrebene, men springer hurtigt videre til at kritisere både Islam og New Zealands immigrationspolitik.

»Denne form for voldelige selvtægt kan aldrig retfærdiggøres, men den fremhæver den voksende frygt for muslimernes tilstedeværelse i vores samfund, både i Australien og i New Zealand«, lyder det fra senatoren, der kalder Islam for »den religiøse ækvivalent til fascisme« og en »voldelig ideologi, der retfærdiggør evig krig mod enhver, der er imod den«.

Han mener, at venstreorienterede politikere og medierne nu vil forsøge at placere skylden hos New Zealands våbenlov eller nationalister, men at det er noget »klichéfyldt nonsens«.

Fraser Anning har tidligere været medlem af det australske og indvandrerkritiske One Nation-parti og blev valgt som senator i Queensland, da en tidligere kandidat fra One Nation måtte trække sig.

Anning er ofte blevet kritiseret af sine kolleger for sine kontroversielle og højreorienterede udtalelser, der ofte retter sig mod Islam.

»Og bare fordi tillængerne af denne vrede tro ikke var morderne i denne omgang, er de langt fra uskyldige«, skriver han.

Frastødende kommentarer

Den australske premierminister Scott Morrison kalder senatorens kommentarer for »frastødende«.

»Senator Fraser Annings bemærkninger om at immigration bærer skylden for de morderiske angreb, der er begået af en højreorienteret ekstremistisk terrorist, er frastødende. De synspunkter hører ingen steder hjemme i Australien, slet ikke i parlamentet«, lød det fra premierministeren ifølge New Zealands lokale medie Stuff.

Det mest dødbringende angreb skete i Al-Noor moskéen klokken 13.40 lokal tid, hvor gerningsmanden affyrede skud mod de 300 mennesker, der var samlet til fredagsbøn. Kort tid efter skete endnu et angreb i Linwood Islamisk Center.

De lokale myndigheder forsøger at stoppe spredningen af en 17 minutter lang video af angrebet i Al-Noor moskéen, som gerningsmanden angiveligt selv skulle have filmet.

Ifølge politikommissær i Christchurch, Mike Bush, er fire personer blevet arresteret, hvoraf tre af dem fortsat er i politiets varetægt.

Det er endnu ikke udelukket, at der kan være flere gerningsmænd bag angrebene. Ingen af de arresterede har været på en såkaldt terrorliste i hverken New Zealand eller Australien.

En af dem er en 28-årig mand, der er blevet sigtet for mord og skal for retten i Christchurch lørdag.

Han skulle angiveligt stå bag et 74 sider langt manifest, der forsvarer ugerningen og kritiserer, hvordan den hvide befolkning i Europa, New Zealand og Australien er ved at blive udskiftet med immigranter. Dokumentet henviser også til den dømte terrorist Anders Behring Breivik.

Politiet har endnu ikke bekræftet, at det er den samme mand, der står bag angrebene.