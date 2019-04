Europe Talks: Demokratiet er i krise og må have hjælp – også din

Hvad er et godt menneske? Hvor meget skal et menneske ofre sig for andre for at være et godt menneske?

Det lå på ingen måde i kortene, at jeg ville reflektere over den slags spørgsmål, da jeg for halvandet år siden modtog en irriteret mail fra en tysk tandlæge med danske rødder.

Årsagen var en analyse, jeg havde skrevet. Den handlede om det højreskred, der med den markante fremgang for det nationalistiske parti Alternative für Deutschland (AfD) kom til udtryk ved valget til det tyske parlament, Bundestag, i september 2017.

Ifølge Tandlægen, der ønsker at være anonym i Politiken, var mit fokus på den politiske polarisering overfladisk og grinagtigt, fordi jeg ikke søgte dybere ned i forklaringerne på det, der drev millioner af tyske vælgere over mod et højrenationalistisk parti, der bl.a. har krævet et opgør med den tyske ’skyldkultur’ efter Anden Verdenskrig.

Hun flirtede selv med partiet, og flere i hendes omgangskreds stemte på det. Men det gjorde dem ikke til dårlige mennesker, mente hun.

I stedet for fornærmet at ignorere den lidt bastante henvendelse bad jeg hende uddybe sit udfald for bedre at forstå. Vi har nu skrevet sammen i halvandet år og bliver nok aldrig enige. Men vi er begyndt bedre at forstå, hvad der driver den andens meninger.

Det er også ånden i det store europæiske Europe Talks-projekt, som Politiken har lanceret i samarbejde med 16 andre store medier som tyske Die Zeit, polske Gazeta Wyborcza, franske Arte og britiske The Financial Times.

Op til europaparlamentsvalget i maj matcher vi i Europe Talks europæere med modsatrettede meninger på tværs af de europæiske landegrænser, så de to og to kan mødes til en politisk samtale 11. maj. Over 800 Politiken-læsere har allerede meldt sig, og på europæisk plan er vi tæt på 21.000 tilmeldinger. Vi vil gerne bidrage til to ting:

For det første vil vi understøtte den politiske samtale som alternativ til råberiet på sociale medier og den politiske polarisering, der i disse år spalter og forpester store dele af Vesten. Valget af Donald Trump i USA og den britiske statskomedie Brexit-debatten er en illustration af selv etablerede demokratiers sårbarhed over for polarisering.

For det andet vil vi gerne have europæere til at tale med hinanden og ikke kun om hinanden.

Tilbage til Tandlægen …

Som i Weimarrepublikken

Hvad får man ud af at tale med et menneske, der mener noget tæt på det modsatte af én selv?

For det første viste Tandlægen sig at være alt andet end en frådende nationalist. Hendes forståelse for AfD, som hun aldrig stemte på, skyldtes og skyldes en følelse af afmagt over for en tysk socialstat, som hun oplever som trængt og utilstrækkelig.

»Systemet i Tyskland er særdeles uretfærdigt, problemer med lærermangel i skoler, der er i dårlig stand, dårlige tilstande i børnehaverne med for lidt personale, digital middelalder, dårlige veje, store problemer med pensionssystemet. Vi har ingen digitale it-forbindelser hos politiet, der er for lidt politi, for få dommere. Den indre sikkerhed fungerer ikke i mange storbyer. Småkriminalitet kommer ikke engang for retten, eller det varer en evighed«, skrev hun engang i en mail.

Tandlægen taler indimellem om, at vi nærmer os weimarer forhold, altså en situation som under mellemkrigstidens Weimarrepublik, hvor den økonomiske krise var med til at polarisere tyskerne mellem nazister og kommunister, alt imens den politiske midte sank sammen.

I dag er centrum-venstre og især de europæiske socialdemokratier mange steder presset af en ny form for polarisering: mellem nationalister og det, Yascha Mounck, den tyskamerikanske Harvard-professor og forfatter til bogen ’The People versus Democracy’, kalder et grønt bourgeoisi af globalister, der ikke forstår en arbejderklasse, der f.eks. ikke har råd til grønne fly- og benzinafgifter.

I Tyskland er den tendens blevet bekræftet ved de seneste delstatsvalg i Bayern og Hessen, og den viste sig også ved det seneste regionalvalg i Holland: Centrum-venstre er presset i bund af fremadstormende grønne partier samt af nye og gamle nationalistpartier.