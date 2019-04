Dansk Folkeparti gør klar til samling af EU's højre

De EU-skeptiske partier i EU ligger ifølge flere meningsmålinger til stærk fremgang ved valget til EU-Parlamentet næste måned. Og nu skal mandaterne arbejde, lyder det fra dem.

Derfor skal det være slut med splittelsen, lyder det fra fire europæiske partier med EU-skeptiske holdninger efter et møde mandag i Milano. Mødet var startskuddet til deres valgkamp, og midt i det dramatiske Brexit-kaos er budskabet til vælgerne meget klart.

»Målet er ikke udmeldelse af EU. Det handler om at reformere EU«, siger Dansk Folkepartis deltager i mødet, EU-parlamentarikeren Anders Vistisen.

Den melding er helt central, for der er tale om en strategisk vending, vurderer den franske politolog og ekspert i de nationalistiske partier i Europa, Patrick Moreau.

»Tidligere talte mange af de partier om at bryde med EU. Men Brexit er en katastrofe, som gør folk bange. Nu vil de arbejde inden for EU, og dermed giver de også vælgerne et realistisk perspektiv i stedet for bare at stille sig helt udenfor«.

Værten for mødet i Milano var ingen ringere end Italiens indenrigsminister, Matteo Salvini, hvis parti Lega ifølge meningsmålingerne kan få 30-35 procent af stemmerne. Ved siden af ham sad gruppeformanden for Dansk Folkeparti i EU-Parlamentet, Anders Vistisen, sammen med repræsentanter for partiet De Sande Finner og Alternative für Deutschland.

Partierne i denne foreløbige samling under navnet European Alliance for People and Nations har som overordnet mål at værne om nationalstaternes suverænitet, bekæmpe illegal indvandring samt fjerne magten fra »bureaukrater« i Bruxelles.

»Højrenationalister går nu efter reel indflydelse i EU-Parlamentet. Vejen frem er samling«, siger Anders Vistisen med henvisning til de mange EU-skeptiske partier, som i dag sidder i tre forskellige grupper i EU-parlamentet.

Matteo Salvini lagde ikke skjul på, at de EU-skeptiske partier i EU er meget forskellige.

Samling trods forskelle

Opgaven bliver nu at skabe samling trods forskellighederne, og Anders Vistisen er meget klar.

»Den tid, hvor hvert parti har røde linjer, er slut«, lyder det fra ham. Han undervurderer ikke forskelle og uenigheder, men han henviser til de andre grupper i parlamentet.

»De er heller ikke enige i alt i den konservative gruppe eller hos socialdemokraterne, hvilket ikke forhindrer dem i at sidde i samme gruppe«.

Flere partier har også rykket sig. Dansk Folkeparti har hidtil nægtet at samarbejde med det franske Front National, nu Rassemblement National, på grund af partistifteren Jean-Marie Le Pens anti-semitiske holdninger.

Men hans datter og efterfølger som partileder, Marine Le Pen, har brudt med faderen, understreger Anders Vistisen, og Matteo Salvini skal møde Marine Le Pen senere på ugen for at drøfte et eventuelt samarbejde.

Det er ikke første gang, de EU-skeptiske partier har forsøgt at samarbejde, siger Patrick Moreau. I dag skaber forholdet til præsident Vladimir Putins Rusland for eksempel spændinger mellem de Rusland-venlige politikere Matteo Salvini og Marine Le Pen på den ene side og finske, svenske og polske nationalister på den anden.

Et andet stridspunkt er asylpolitikken. Alle er enige om stop for indvandring, men Matteo Salvini ønsker illegale migranter fordelt i EU inden udvisning, mens polakker og ungarere siger nej til at tage dem.

Alligevel er en samling ikke helt umulig, mener professor i statskundskab ved Københavns Universitet, Peter Nedergaard.

Han minder om, at flere grupperinger i EU nærmest har teknisk karakter og ikke nødvendigvis er ideologisk betingede, og der er en rød tråd og flere lighedspunkter i de nationalistiske partiers politik.

»De er fælles om EU-skepsis og forsvaret af nationalstaten«, siger Peter Nedergaard.

Samtidig ser de nu chancen for at få indflydelse, for de har udsigt til fremgang i flere lande.