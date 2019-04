Præsident Abdel Fattah al-Sisi har med folkeafstemningen i påskedagene fået vedtaget en ny forfatning, der skal sikre militærets kontrol over den egyptisk stat og forhindre, at Sisi bliver afsat ligesom præsidenterne i Sudan og Algeriet.

FOR ABONNENTER

Da Abdel Fattah al-Sisi som hærchef i 2013 satte sig selv i spidsen for den overgangsproces, der fulgte kuppet mod den egyptiske præsident Mohamed Morsi fra Det Muslimske Broderskab, sagde han, at han ikke havde nogen ambitioner om at blive præsident.