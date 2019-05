Østrigs kansler vil udskrive valg efter skandaløs video Sebastian Kurz siger, at nok er nok med Frihedspartiet, og dermed synes højrekoalition at være brudt sammen.

Østrigs kansler, Sebastian Kurz, meddeler, at han vil udskrive valg "så hurtigt som muligt".

Det sker, efter der er offentliggjort en video, som viser, at vicekansler Heinz-Christian Strache før det seneste valg tilbød en russisk milliardær statslige kontrakter til gengæld for økonomisk støtte til hans parti.

Østrigs præsident, Alexander van der Bellen, siger lørdag aften, at han søndag vil tale med Kurz om, hvad næste skridt skal være. Altså om de kan enes om en valgdato.

Østrigs regering består af Kurz' konservative Parti ÖVP og det højrenationalistiske Frihedspartiet (FPÖ).

»Efter gårsdagens video så må jeg helt ærligt sige: Nok er nok«, lyder det fra Kurz.

»Jeg har foreslået til republikkens præsident, at et nyvalg gennemføres så hurtigt som muligt«, siger han.

»Den mest alvorlige del af denne (video red.) var holdningen til magtmisbrug, at håndtere skatteborgeres penge mod medier i dette land«.

Kurz siger, at han personligt føler sig krænket over det, der fremkommer på videoen.

Dermed synes den nuværende koalition mellem Kurz' konservative parti og Frihedspartiet at være fortid.

Strache meddelte tidligere på dagen, at han trækker sig som leder for Frihedspartiet.

Skygge over højremøde

FPÖ's deroute satte også en skygge over lørdagens fælleseuropæisk møde for højrenationale partier i Milano. Det blev ført an af den italienske indenrigsminister, Matteo Salvini, fra partiet Liga.

Frihedspartiet skulle have spillet en prominent rolle ved mødet, som også havde deltagelse af Dansk Folkeparti. Men skandalen i Wien fik Frihedspartiet til at melde afbud til mødet, der skulle markere, at man vil står sammen før og efter valget til Europa-Parlamentet i næste uge.

Den famøse hemmelige video med Strache blev optaget på den spanske ø Ibiza for to år siden kort før valget, der bragte Frihedspartiet i regering sammen med Kurz' parti ÖVP.

Den blev fredag aften offentliggjort af to medier i Tyskland.

Blandt andet foreslår Strache på videoen niecen til en russisk oligark, at den russisk rigmand opkøber Østrigs største avisen, Krone, og giver Frihedspartiet positiv omtale.

/ritzau/dpa

ritzau