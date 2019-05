Målinger ved indisk valgs afslutning viser sejr til Modi I alt 900 millioner har kunnet stemme ved verdens største demokratiske valg i Indien.

Et spændingsfyldt maratonvalg i Indien, der er blevet holdt over syv runder siden 11. april, blev søndag afsluttet med den syvende og sidste valgrunde.

Efter de sidste valgsteder var lukket, viste valgstedsmålinger, at premierminister Narendra Modi udbygger sit flertal og sikrer sig endnu en periode i regering.

Der var tidligt på dagen lange køer ved stemmelokalerne i de otte nordlige delstater, hvor verdens største demokratiske valg blev afsluttet.

Alle stemmer tælles op torsdag, og her ventes resultat offentliggjort.

I alt har 900 millioner indbyggere - fra Goas strande over slumkvartererne i Mumbai til klostrene i Ladakh i Himalayabjergene - kunnet stemme ved valget, der blev afsluttet søndag aften klokken 18.00 (klokken 14.30 dansk tid).

En valgstedsmåling fra India Today Axis giver Modis alliance NDA mellem 339 og 365 mandater i parlamentet med 545 medlemmer.

Langt bagefter kommer hovedrivalen, Kongresspartiet, som står til mellem 77 og 108 mandater.

Modis alliance vandt ved valget i 2014 336 pladser.

I en anden valgstedsmåling, der offentliggøres af Todays Chanakya, så vil NDA få omkring 350 pladser.

Valgstedsmålinger har dog ikke det bedste navn i Indien. De har tidligere vist sig mindre præcise. Men den overordnede tendens plejer de at ramme.

Under valgkampen har Modis eget hindu-nationalistiske parti BJP spillet mere på manden end på partiet. Man har understreget hans image som en 'stærk mand' over for Pakistan.

Oppositionen, som ledes af Kongresspartiet og dets leder, Rahul Gandhi, beskylder Modi for at skabe politisk splittelse og ødelægge landets økonomi.

Den 68-årige Modi og den 48-årige Gandhi har næsten dagligt råbt fornærmelser mod hinanden. Premierministeren kalder sin rival for 'et fjols', mens Gandhi kalder Modi for 'en tyv'.

I dagbladet Hindustan Times skrev den politiske kommentator Karan Thapar, at Modis kampagne har spillet mest på vælgernes 'indre frygt og usikkerhed'. Han kritiserer også Gandhis kampagne.

De kommende år ventes Indiens økonomi at vokse sig til verdens femte største. Men Modi-regeringen har ikke formået at skabe job til millioner af indere, som hver måned kommer ud på arbejdsmarkedet.

Samtidig med store økonomiske problemer har spændinger taget til i nogle områder, hvilket har ført til lynchninger af muslimer og af dalitter, som tilhører den laveste og fattigste kaste i landet.

ritzau