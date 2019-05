Flere danske børn er tilbageholdt i syriske lejre

Mindst 13 internerede børn i Syrien er registreret som danske. Enhedslisten opfordrer til humanitær redningsaktion. Støjberg afviser, mens Pape Poulsen er åben for at hjælpe.

Politiken har tidligere fortalt, at 8 børn er registreret som danske i den overfyldte og pressede Al-Hol-lejr i Syrien. Nu viser nye oplysninger, at yderligere 5 børn er registreret som danske i en af de 3 kurdisk kontrollerede lejre i det nordøstlige Syrien. Det fremgår af et dokument fra lejrmyndighederne, som Politiken er i besiddelse af.

Det er ikke bekræftet, at de 5 børn, som er mellem 1 og 11 år, og 1 kvinde faktisk er danske, da de ikke er i besiddelse af dokumentationspapirer. Men de har selv oplyst, at de kommer fra Danmark.

Nødhjælpsorganisationer og FN advarer om, at forholdene i særligt Al-Hol-lejren, hvor 8 af de angiveligt danske børn i alderen 0 til 12 år er tilbageholdt, med sommerens stigende temperaturer kan blive forværret yderligere.

I forvejen er børnedødeligheden høj – 80 procent af dødsfaldene i lejren er børn på 5 år eller under, og sygdomme som akut diarre og influenza udgør ifølge FN’s seneste situationsrapport fra lejren en stigende fare. Samtidig kan den politiske situation i Syrien hurtigt ændre sig.

»Det er nu, der er en mulighed for at bringe de kvinder og børn hjem. Hvis de skal for en domstol, skal de det, men det skal ske i deres egne lande. Jo mere konteksten i Syrien ændrer sig, jo mindre er chancerne for denne mulighed for at repatriere dem«, siger Sonia Khush, der er leder af det internationale Red Barnets hold i Syrien. Hun vil ikke forholde sig konkret til de danske børn.

Sverige hentede i begyndelsen af maj 7 forældreløse børn ud af Al-Hol-lejren, efter at Dagens Nyheter havde beskrevet forholdene i lejren og børnenes tilstand.

Enhedslisten opfordrer nu regeringen til at indkalde samtlige partier og iværksætte en øjeblikkelig humanitær redningsaktion. Partiet mener, at der skal sendes en delegation til det nordøstlige Syrien for dels at indlede forhandlinger med de kurdiske selvstyremyndigheder om at få børnene hjem, dels besøge børnene i lejrene for at få afklaret deres situation.

»Det er en humanitær aktion af hensyn til børnene, der, uanset hvad deres forældre har gjort, ikke har et ansvar, men som risikerer at dø eller få varige skader«, siger partiets medlem af Retsudvalget, Søren Søndergaard. Det andet hensyn, Enhedslisten peger på, er de kurdere, der har mistet livet eller er blevet såret i kampen mod Islamisk Stat.

»Deres lokalsamfund har båret omkostningerne i kampen mod IS, og nu skal de så også brødføde vores børn. Det er så usympatisk og usolidarisk, at det trodser enhver beskrivelse«, siger han.

Støjberg afviser, Pape vil hjælpe

Venstres flygtninge- og integrationsminister, Inger Støjberg, afviser Enhedslistens forslag.

»Det er jo ulykkeligt, at der sidder børn dernede, men det ændrer ikke på, at deres forældre har truffet et meget, meget dårligt valg. Jeg ser ingen forpligtelser til at sætte danske soldater eller embedsmænds liv i fare for at hjælpe dem i en situation, de selv har bragt sig i«, siger hun.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) mener helt principielt, at Danmark bør gøre en indsats for at få dem hjem, når der er tale om børn.

»Som udgangspunkt er danske statsborgere danske statsborgere, og hvis vi taler om børn, vil jeg umiddelbart sige, at vi har en forpligtelse over for dem. Det mener jeg bestemt, at vi har«, siger han, men vil ikke forholde sig til Enhedslistens forslag.

Hvis ikke den nuværende regering hjælper, må en ny gøre det, mener Enhedslisten. Det er Radikale Venstre klar til at støtte, mens Socialdemokratiet ikke forholder sig til det konkrete oplæg. Partiets retsordfører, Nick Hækkerup, understreger, at S tidligere har opfordret justitsministeren til at indkalde til møde.

»Vi skylder ikke de danske statsborgere, der har deltaget som syrienskrigere, ret meget. Men der skal selvfølgelig foregå en rimelig og retfærdig retsforfølgelse af syrienskrigere, og det, mener vi, skal foregå lokalt. Men det er jo en anden situation, når man taler om børnene. Der må man se på omstændighederne i de konkrete sager«, skriver han i en sms til Politiken.