100 brandfolk har fået kontrol med storbrand i London

15 brandbiler og omkring 100 brandmænd blev sat ind, da seks etager stod i flammer i en boligblok i det østlige London søndag eftermiddag.

Søndag aften er branden i bydelen Barking under kontrol, skriver brandvæsnet i den britiske hovedstad på Twitter.

Der er ikke umiddelbart meldinger om tilskadekomne eller dødsofre, oplyser ambulancetjenesten i London ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Brandvæsnet blev tilkaldt klokken 15.31 lokal tid (16.31 dansk tid).

»Stueetagen til sjette sal brænder, meddelte brandvæsnet.

Beboere i nabobygningerne er evakueret, og flere gader er spærret af.

Brandfolk fra flere forskellige brandstationer var sendt til stedet, skriver Londons brandvæsen på sin hjemmeside.

»Mandskabet arbejder fortsat hårdt for at slukke branden, sagde chefen for Barking brandstation, Andy Maloney, ved 18.40-tiden dansk tid.

Årsagen til branden er endnu ukendt.

Nogle billeder fra stedet viser facaden af en mindre boligblok, der er dækket af flammer. På andre billeder, som brandvæsnet har lagt på sociale medier, ser det ud til, at noget af branden er slukket.

Indbyggere og myndigheder i London er stadig plaget af mindet om storbranden i højhuset Grenfell Towers i det vestlige London for to år siden, den 14. juni 2017.

Den 24 etager høje bygning brød i brand om natten, hvor de fleste lå og sov. 72 mennesker indebrændte.

Dengang udløste et defekt køleskab den dødeligste brand, som Storbritannien har oplevet i en beboelsesejendom siden Anden Verdenskrig.

Efter den voldsomme brand i Grenfell Towers blev der rettet en hård kritik mod brandvæsenet, som gav mange af højhusets beboere besked på at blive, hvor de var.

Denne forholdsordre blev først ændret efter to timer, da det for mange var for sent.

