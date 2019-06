Alvorligt såret dansk dreng overdraget til danske myndigheder i Syrien

En dansk dreng, som hidtil har befundet sig i den syriske flygtningelejr al Hol, er blevet udleveret til danske myndigheder.

Det bekræfter Udenrigsministeriet i en mail til Politiken.

I mailen skriver Udenrigsministeriet:

»Udenrigsministeriets Borgerservice kan bekræfte, at en alvorligt såret dreng med dansk statsborgerskab er blevet evakueret til et tredjeland med henblik på medicinsk stabilisering. Den medicinske evakuering af drengen er blevet gennemført af en dansk delegation ledet af en repræsentant for Udenrigsministeriet«.

Drengen er alvorligt såret, men har det efter omstændighederne godt, oplyser Udenrigsministeriet. Drengens pårørende i Danmark er orienteret om den medicinske evakuering og vil snarest overtage ansvaret for drengen og selv stå for hjemtransporten til Danmark.

Udleveringen omtales også i det kurdiske nyhedsmedie Hawar News. En Facebook-video viser angiveligt øjeblikket, hvor Udenrigsministeriets kontorchef Kristoffer Vivike fra Center for Borgerservice og Kommunikation underskriver aftalen om overdragelse af drengen fra de kurdiske myndigheder.

Politiken har ikke kunnet bekræfte autenticiteten af videoen.

Indlagt med rygskader

Udenrigsministeriets Borgerservice har ikke yderligere oplysninger om sagen med henvisning til, at der er tavshedspligt i personsager, »ligesom der ikke kommenteres på myndighedsgruppens drøftelser af enkeltsager om fremmedkrigere og deres børn«.

Men ifølge Politikens oplysninger var drengen for nylig indlagt på hospitalet som følge af rygskader, men blev for omtrent 12 dage siden udskrevet og overdraget til flygtningelejren.

Drengen har ifølge Politikens oplysninger lammelser i benene som følge af sine skader.

Han har levet under yderst primitive forhold sammen med sin familie i et telt i flygtningelejren, som Politiken besøgte for nylig og beskrev i en række artikler. Flere nødhjælpsorganisationer er bekymrede for forholdene i lejren, hvor børnedødeligheden er høj, og hvor der både mangler vand og telte.

Ifølge Politikens oplysninger opholder otte børn og fem voksne danskere sig i den kaotiske og overfyldte lejr al-Hol. Derudover er yderligere fem børn registreret som danske i en af de tre øvrige kurdisk kontrollerede lejre, som alle ligger i det nordøstlige Syrien.

Udleveringen af den danske dreng kan få betydning for, hvorvidt andre danskere i Syrien får mulighed for at blive overdraget til Danmark. Det ønsker Udenrigsministeriet ikke at kommentere:

»Der er etableret en fælles myndighedsgruppe med deltagelse af bl.a. Justitsministeriet, Udenrigsministeriet samt Udlændinge- og Integrationsministeriet. Her belyses de konkrete sager enkeltvis, navnlig ud fra sikkerhedsmæssige overvejelser, humanitære hensyn og Danmarks retlige forpligtelser. På denne baggrund vurderer de ansvarlige myndigheder, hvad der er den bedste løsning i hver enkelt sag«, skriver Udenrigsministeriet i mailen.

Ifølge TV 2, som citerer en talsmand for de kurdiske myndigheder, havde drengens mor forinden afgivet tilladelse til, at drengen kan udleveres til Danmark.

»Vi svarede, at vi ikke ville overdrage ham, før vi havde fået en tilladelse fra hans mor. Efter vi fik den skriftlige tilladelse, sendte vi dem en email, hvor vi informerede dem om, at vi er klar til at påbegynde udleveringsprocedurerne. Nu venter vi på dem«, sagde udenrigskoordinator for det kurdiske selvstyre, Abdul Kareem Omar, 3. juni til TV2.