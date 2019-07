Britisk politi frygter hårdt Brexit: Kopierer data på livet løs fra europæiske forbryderalbum

Udsigten til, at Storbritannien ryger ud af EU uden en aftale, har fået politiet til at gå på strandhugst i EU-databaser med oplysninger om alt fra terror til forsvundne personer, afslører lækket dokument.

Den nye britiske premierminister, Boris Johnson, har med sin kontante alt-eller-intet-stil gjort risikoen for en hård skilsmisse med EU langt større, og i britisk politi forbereder man sig nu på, at der ikke længere vil være adgang til de europæiske oplysninger om kriminelle efter 31. oktober i år.

Ifølge avisen The Guardian afslører et lækket dokument fra NCA – det nationale agentur for kriminalitetsbekæmpelse i Storbritannien – at politimyndighederne har høstet oplysninger fra omkring 54.000 europæiske rapporter om blandt andet terror og forsvundne personer.

I et Europa, hvor kriminalitet er grænseoverskridende, er det af afgørende vigtighed at have nem adgang til oplysninger fra andre landes politimyndigheder, og derfor må det britiske politi ifølge dokumentet nu gøre alt for »at begrænse den øgede risiko« for at gå glip af oplysninger fra Schengen-samarbejdets informationssystem.

Danmark står udenfor det europæiske politisamarbejde i Europol, men har som medlem af EU en særlig aftale om alligevel at få del i oplysninger. Men hvis briterne ryger helt ud af fællesskabet uden en aftale med Bruxelles, stiller sagen sig anderledes. Så vil det ikke længere være muligt at trække oplysninger om europæiske arrestordrer og efterforskninger på tværs af landegrænserne.

Særligt i terrorsager er det af afgørende betydning at få hurtig adgang oplysninger om mistænkte, men også i sager om anden form for organiseret, international kriminalitet spiller samarbejdet en vigtig rolle. Det gør sig ikke mindst gældende ved økonomisk kriminalitet og på nettet, hvor pengesporene er svære at følge.

Efterforskning i fare

En talsperson for det nationale agentur for kriminalitetsbekæmpelse i Storbritannien, NCA, afviser at kommentere oplysninger fra et lækket dokument, der bruger udtrykket, at landets politiarbejde er »i fare« i tilfælde af et hårdt Brexit.

Men NCA afviser dog, at der ulovligt skulle være kopieret data fra EU’s systemer over til det britiske politi, hvilket er en bekymring i Bruxelles.

Med til billedet hører, at Storbritannien stadigvæk er medlem af det internationale politisamarbejde Interpol, hvor der også udveksles oplysninger om blandt andet efterlyste kriminelle. Det er også herfra, at briterne trækker sine oplysninger, betoner talsmanden for NCA.

Boris Johnson har, siden han forleden overtog nøglerne til 10 Downing Street efter Theresa May, gjort netop kriminalitetsbekæmpelse til en mærkesag og bebudet, at der skal ansættes 20.000 ekstra betjente til »at tackle kriminalitetens svøbe«.