21 storbyer løber tør for vand: Indien er ramt af historisk vandmangel

I landsbyen Salegaon i det centrale Indien er brøndene næsten udtørret, så pumperne virker ikke. Beboerne har ikke andet valg end at forsøge at hive den sidste rest af vand op med de bare næver, selv om det er et livsfarligt arbejde. I juni faldt en 12-årig pige over 10 meter ned i familiens brønd og blev dræbt.

»Hvad er mit liv uden min datter? Jeg savner hende så voldsomt«, græder hendes mor, Parvati Sanju.

Forældrene har betalt den ultimative pris for den tørke i Indien, som nu har varet i over et år, ramt mindst 10 delstater med flere hundrede millioner indbyggere og medført den værste vandmangel i landets historie. Samtidig har ekstremt vejr givet omfattende oversvømmelser i blandt andet Mumbai.

Indien er kun ét eksempel. Europa havde i år den varmeste juni målt nogensinde. Dele af Kina har de seneste måneder haft den værste regn i næsten 60 år. Manglende nedbør har ud over Indien ført til tørke i Australien, det østlige Afrika og store dele af Sydøstasien. Det er blandt andet gået ud over produktionen af ris, hirse, gummi og sukker og truer nu livsgrundlaget for millioner af mennesker.

Philip Alston, der er FN’s særlige rapportør for ekstrem fattigdom og menneskerettigheder, advarede i en rapport i forrige måned om, at det er nødvendigt at se klimaforandringerne i et meget bredere perspektiv end hidtil. De handler nemlig ikke kun om temperaturstigninger og mere ekstremt vejr, men kan også føre til en form for »klima-apartheid«.

Han forudser, at klimaforandringerne kan skubbe over 120 millioner mennesker ud i fattigdom i løbet af de næste 10 år, fordi tørke eller oversvømmelse vil ødelægge bolig- og landbrugsområder. Det vil føre til tab af jobs, stigende fødevarepriser og øget sundhedsfare som følge af manglende rent drikkevand.

»Det er jo urimeligt, at de fattige, der blot er ansvarlige for en brøkdel af de globale udledninger, må bære størstedelen af byrden af klimaforandringerne, når de samtidig har de dårligste muligheder for at beskytte sig selv mod dem«, siger Philip Alston i rapporten og peger på, at kampen om ressourcerne også vil sætte respekten for grundlæggende menneskerettigheder under pres.

Ekstremt vejr vil ramme hårdere

Regeringschefer, virksomheder og organisationer samles i næste måned til klimatopmøde i New York. Optakten til topmødet bliver domineret af, at både regeringer og internationale organisationer bliver stadig mere overbeviste om, at ændringerne i økosystemerne vil kunne føles endnu kraftigere fremover.

Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Lande (Asean) fastslog i april i en rapport lavet i samarbejde med FN, at der vil komme mange flere år med tørke, som vil ramme endnu flere områder. I Indien advarede en tænketank nedsat af regeringen sidste år om, at 21 indiske storbyer forventes at løbe tør for vand – måske allerede næste år. Hen over sommeren skete det i byen Chennai, hvor de omkring syv millioner indbyggere hver dag måtte vente i timevis på at få vand ved de få offentlige uddelingssteder.

Debi Goenka, der er leder af den indiske miljøorganisation Conservation Action Trust, peger på, at tørken og vandmanglen i Indien skyldes en kombination af faktorer som kulkraft, afskovning og overudnyttelse af grundvandet. Selv om der er langt fra Indien til Danmark, bør tørken i hans land også bekymre danskerne, mener Debi Goenka: »Det giver ikke længere mening at adskille de lokale forhold fra de globale, fordi klimaforandringerne nu føles overalt på Jorden. På den måde er vi alle i samme båd«.