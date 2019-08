Ambassadør tweetede om Trumps besøg få timer før aflysning Danmark er klar til Trumps besøg, skrev USA's ambassadør i Danmark tirsdag aften. Få timer efter aflyste han.

Bare få timer før Donald Trumps aflysning af sit statsbesøg i Danmark i september varmede USA's ambassadør i Danmark, Carla Sands, op til præsidentens ankomst med en besked på Twitter.

» Danmark er klar til besøget af USA's præsident! Partner, allieret ven, skrev Carla Sands i et tweet kort før midnat til onsdag dansk tid.

Omkring to timer senere overraskede Trump, da han ligeledes på Twitter meddelte, at statsbesøget 2. og 3. september ikke bliver til noget i denne omgang.

Nyheden er ikke bare stor i Danmark. Den ligger også øverst på flere af de største amerikanske mediers hjemmesider.

'Trump aflyser tur til Danmark, efter at statsminister siger, at Grønland ikke er til salg', skriver NBC News.

Overskriften henviser til, at statsminister Mette Frederiksen (S) blankt har afvist, at det kan komme på tale at sælge Grønland til USA, som Trump har gjort sig overvejelser om.

NBC News undrer sig over Trumps beslutning.

» Trumps pludselige aflysning kommer som en overraskelse, eftersom Det Hvide Hus oprindeligt oplyste om turen, at den ikke var relateret til Trumps Grønlands-ambitioner, skriver NBC News.

Mediet gengiver, at Trump søndag såede tvivl om sit besøg i København.

»Vi tager til Polen, og så tager vi måske til Danmark, svarede Trump i forbindelse med, at han blev spurgt ind til et muligt køb af Grønland.

Fox News, der ofte omtales som Trumps foretrukne medie, fremhæver også, at 'indtil Trumps tweets tirsdag (lokal tid) var der ingen stærke tegn på, at besøget i Danmark var centreret omkring køb af Grønland'.

Det var erhvervsavisen The Wall Street Journal, som fredag var først med afsløringen af, at Trump havde spurgt sine rådgivere om muligheden for at købe verdens største ø.

Historien blev indledningsvist taget med et gran salt, og mange kommentatorer valgte at se det hele fra en humoristisk side.

Men Trump mente det åbenbart alvorligt. Søndag sammenlignede han et køb af Grønland med 'en stor ejendomshandel'.

Samme dag fastslog Mette Frederiksen under et besøg i Grønland, at øen 'ikke er på markedet', skriver Fox News.

