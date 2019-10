Modvillig Johnson beder EU om udsættelse af brexit

EU-præsident Donald Tusk har modtaget et brev fra den britiske premierminister, Boris Johnson, der formelt anmoder om en udskydelse af brexit.

Det skriver Donald Tusk på Twitter.

»Udskydelsesbrevet er lige kommet. Jeg vil nu begynde at rådføre mig med EU-lederne om, hvordan vi skal reagere, skriver Donald Tusk sent lørdag aften.

Boris Johnson har længe afvist at bede EU om endnu en udsættelse af brexit.

Og ifølge BBC og Sky News har den britiske premierminister også nægtet at underskrive brevet til EU.

Flere medier oplyser, at Johnson har sendt i alt tre skriftlige meddelelser til Tusk.

Den første er et billede af en tekst fra den såkaldte 'Benn-forordning', som dikterer, at premierministeren lørdag må bede EU om en yderligere udskydelse af brexit. Denne er ifølge flere kilder ikke skrevet under af Boris Johnson.

Den anden er en følgeskrivelse fra Det Forenede Kongeriges repræsentant ved EU, Sir Tim Barrow, der forklarer, at det første brev lever op til lovene vedtaget i det britiske parlament.

Og den tredje er endnu et brev til EU, hvori Boris Johnson skriver, at en udsættelse af brexit vil være en fejl. Det brev er ifølge Reuters underskrevet af premierministeren.

Efter en afstemning i det britiske Underhus lørdag var Johnson lovmæssigt forpligtet til at sende anmodningen om en udsættelse til den 31. januar 2020.

Underhuset var indkaldt for at stemme om den reviderede brexitaftale, som Johnson havde forhandlet på plads med EU.

Men inden selve aftalen kunne komme til afstemning, spændte et ændringsforslag ben for Johnson og de øvrige 'brexiteers'.

Et snævert flertal i Underhuset vedtog ændringsforslaget, og dermed var Johnson pålagt at udskyde datoen for det britiske EU-exit.

Boris Johnson håber fortsat, at al lovgivning og ikke mindst selve brexitaftalen kan nå at blive vedtaget i Underhuset inden 31. oktober, så briterne kan udtræde af EU med en aftale på denne dato.

Men hvis det sidst på måneden ser usandsynligt ud, at det vil ske, så er vurderingen, at EU sandsynligvis træder til og udskyder udtrædelsen. Derved forhindres et brexit uden aftale den 31. oktober.

ritzau