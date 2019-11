Terrormistænkt dansker beskyldes for at stå bag terrorangreb, hvor 224 flypassagerer mistede livet

En af Islamisk Stats angiveligt farligste krigere er den danske statsborger Basil Hassan fra Høje Taastrup. Han er involveret i den såkaldte dronesag, der gik i gang i september, og nu beskyldes han for at stå bag sprængningen af passagerfly.

Den danske statsborger Basil Hassan er efterlyst såvel herhjemme som af internationale myndigheder for dels af have planlagt indkøb af droner til Islamisk Stat, som har været afgørende i Islamisk Stats droneprogram – og dels for at stå bag drabsforsøget på forfatteren Lars Hedegaard i februar 2013, hvor han forklædte sig som et postbud.

FAKTA Terrorangrebet i 2013 Den 5. februar 2013 åbner historikeren og journalisten Lars Hedegaard, en kendt islamkritiker, døren for en mand, der er forklædt som et postbud. Vedkommende trækker en pistol og affyrer skud mod Hedegaard, der imidlertid gør modstand og undgår at blive ramt. Siden har Hedegaard måttet leve under jorden, beskyttet af livvagter fra politiet og PET. Den formodede gerningsmand Basil Hassan havde mellemøstlig oprindelse, men dansk statsborgerskab. Efter mordforsøget blev han i november 2013 fængslet in absentia og efterlyst internationalt. I april 2014 blev han anholdt af de tyrkiske myndigheder, blot for at blive løsladt den 20. august uden at Tyrkiet fandt anledning til at orientere Danmark om beslutningen eller begrunde beslutningen om at sætte den drabsforsøgsmistænkte mand fri. I august 2017 blev han ifølge en meddelelse til familien dræbt under kampe ved den syrisk-libanesiske grænse. Vis mere

Nu forlyder det også, at han var med til at planlægge sprængningen af et russisk fly, der i 2015 styrtede ned i en ørken i Egypten. Flyet nåede at være i luften i 23 minutter, inden en bombe eksploderede. Alle 224 passagerer døde. Det skriver DR.

Det er den terrordømte australier Khaled Khayat, som er dømt for at forsøge at sprænge et fly med 400 passagerer ombord på vej fra Sydney til Abu Dhabi i luften, der står bag denne beskyldning.

En af de farligste IS-krigere

Khaled Khayat, som blev anholdt i sommeren 2017, kæder ifølge en politiafhøring, som DR er i besiddelse af, danske Basil Hassan sammen med det angreb, han selv er blevet dømt for.

»Der var også et fly, der sprængte i luften over Egypten. Det var de samme, der stod bag ... Det var samme metode ved de to angreb«, citeres Khaled Khayet for at have sagt til australske myndigheder.

Han antyder, at det er Basil Hassan og hans bror, Tarek Khayat, der gemmer sig bag citatets ’de’, hvilket betegnes som yderst interessant af flere terroreksperter, som DR har talt med. Tore Hamming, Ph.D. i jihadisme ved European University Institute, mener, at de nye oplysninger bekræfter, at Basil Hassan har været »en central figur« i Islamisk Stats terroroperationer uden for Irak og Syrien – det samme påpegede USA’s udenrigsministerium tilbage i 2016. Derudover fortæller han, at Basil Hassan også optræder i en officiel intern rapport fra Islamisk Stat.

»Med en dansker så centralt placeret i IS’ terrorapparat kan man jo også være urolig for, at de har haft netop Danmark i tankerne, når de skulle planlægge operationer«, siger Tore Hamming til DR.

Bombemanden Hassan

Flere efterretningskilder herhjemme har over for DR bekræftet, at danske Basil Hassan i forbindelse med det australske flystyrt sørgede for, at der blev sendt eksplosiver fra Tyrkiet til Islamisk Stats netværk i Australien samt en bombemanual til Khaled Khayat.

Basil Hassan spiller derudover en fremtrædende rolle i den såkaldte dronesag, der begyndte 16. september i Københavns Byret – og som DR har afdækket i en podcastserie og en tv-dokumentar under navnet ’Dronekrigeren - Danmarks farligste terrorist’. Her har anklagemyndigheden fremlagt nogle billeder af en mand, der trin for trin er i færd med at fremstille en bombe, og som ifølge politiet er Basil Hassan. Anklagemyndigheden ønsker i den forbindelse at få ham dømt for terror.

Tre mænd sidder lige nu på anklagebænken. De er alle tiltalt for at have købt droner i Danmark, der skulle sendes til Syrien og Irak og bruges af Islamisk Stat som minibombefly. Men sagens vigtigste person mangler: Basil Hassan.