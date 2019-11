»Jeg ved da godt, at jeg vil få tæsk«: Søren Gade bryder med Venstre-kolleger i EU-afstemning

Hvis von der Leyen inden onsdag formiddag fremrykker de 10.000 grænsevagter, vil Søren Gade ændre sin beslutning. Ellers bliver hans stemme gul som solen.

Men helt ærligt, Søren Gade: Stemmer du gult, fordi du ikke vil have, at kommissionen tiltræder? Eller er det bare et slag i luften?

»Jeg stemmer gult, fordi jeg vil fortælle kommissionen, at det, vi lover i en valgkamp, skal vi holde. Og det, vi lovede, var blandt andet at holde styr på de ydre grænser. Men jeg ved da godt, at jeg vil da få tæsk fra alle mulige, men jeg er bare nødt til at leve op til det, jeg sagde i min valgkamp, og det her betyder noget for mig, og det betyder noget for mine vælgere«, siger Søren Gade.

Blandt de øvrige 13 danske medlemmer af EU-Parlamentet er der to, der har besluttet at stemme nej. Det er DF’s Peter Kofoed og Enhedslistens Nikolaj Villumsen. Der er otte, der har besluttet at stemme ja. Det er Venstres Morten Løkkegaard og Asger Christensen, og det er de to radikale, Morten Helveg og Karen Melchior. Så er det de tre socialdemokrater, Christel Schaldemose, Niels Fuglsang og Marianne Wind, der kommer med yderligere tre jastemmer. Mens konservative Pernille Weiss stiller med en jastemme.

Og så kan der komme tre gule stemmer. Søren Gades og de to SF’ere, Margrete Auken og Kira Maria Peter Hansen. De to sidste er dog uafklarede, for Den Grønne Gruppe, som de tilhører, har endnu ikke taget endelig beslutning. De stemte nej til Ursula von der Leyen selv, men har godkendt flere kommissærer, så gruppen kan ende på et samlet »måske«.