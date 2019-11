Alle i salen vidste, hvem hun mente, da hun forlangte, at kritikerne talte nu eller klappede i

FOR ABONNENTER

Det første år i spidsen for det konservative regeringsparti CDU har været brutalt ved Annegret Kramp-Karrenbauer, men på partiets landsmøde i Leipzig trak hun fredag en streg i sandet over for de interne kritikere, der rokker ved hendes lederskab: Hvis I vil et andet Tyskland end mig, så sig det åbent nu her i dag, eller ti stille fremover.