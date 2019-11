Tre mænd uskyldigt fængslet i 36 år for drab: »Det skulle aldrig være sket«

Automatisk oplæsning Beta

»Det skulle aldrig være sket«.

Sådan sagde Ransom Watkins, der var en af tre uskyldige mænd, som tirsdag blev løsladt i USA efter at have siddet 36 år i fængsel ved en fejl.

Alfred Chestnut, Andrew Stewart og Ransom Watkins blev idømt fængsel på livstid i 1984, efter de året før var blevet anholdt i en sag om et mord på en 14-årig dreng, DeWitt Duckett.

»På vegne af retssystemet, og jeg er sikker på, at det betyder meget lidt for jer tre, vil jeg gerne undskylde«, sagde dommer Charles Peters ifølge the Baltimore Sun.

DeWitt Duckett blev skudt i halsen på vej til time på Baltimore Junior High School. Skuddrabet fik meget opmærksomhed i medierne, fordi det var det første af sin slags på en skole i Baltimore.

Tidligere i år blev sagen genåbnet af statsadvokat i Baltimore Marylin Mosby, da en af de dømte Alfred Chestnut sidste år fandt nye beviser i sagen. Egentlig var sagspapirerne forlængst underskrevet af en dommer og derved lukket, men efter en forespørgsel fik Alfred Chestnut fat i papirerne. Det viste sig at være en god idé.

»Disse mænd blev dømt som børn på grund af fejl fra politiet og anklagemyndigheden«, sagde statsadvokat Marylin Mosby efter løsladelsen.

I en udtalelse har hun tidligere sagt, at »detektiver havde tre 16-årige sorte mænd i kikkerten, og de tvang andre teenagere til at vidne mod dem, så de kunne lykkes med deres sag«.

Om den oprindelige efterforskning sagde anklagerne, at politiet med vilje tilbageholdt og ignorerede beretninger fra forskellige vidner, som identificerede en anden person som morderen.

Marylin Mosby har fortalt, at Maryland ikke har den nødvendige lovgivning for at udstede erstatning til uskyldig dømte. I øjeblikket er det bestyrelsen for offentligt arbejder, der varetager opgaven, og har autoriationen til direkte kompensation.

I oktober i år modtog Walter Lomax 3 millioner dollars for at have siddet inde i 38 år for et drab, han ikke havde begået.