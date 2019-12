Medie: Topfolk i USA har i 18 år løjet om krigen i Afghanistan

Automatisk oplæsning Beta

Amerikanske politikere og militærfolk har i 18 år vildledt offentligheden om krigen i Afghanistan.

Det skriver den amerikanske avis The Washington Post.

Avisen har fået adgang til 2000 siders hidtil tilbageholdte dokumenter. Det er sket efter et tre år langt juridisk slagsmål om dokumenternes udlevering.

Dokumenterne indeholder interviews med flere end 400 generaler, rådgivere, diplomater og afghanske embedsmænd, som har spillet en direkte rolle i krigen.

De er blevet foretaget af en amerikansk tilsynsmyndighed, som har udarbejdet en fortrolig undersøgelse af den længste væbnede konflikt i USA's historie.

Ifølge The Washington Post viser dokumenterne, at skiftende amerikanske regeringer har undladt at fortælle sandheden om den 18 år lange krig.

»I stedet er de kommet med rosenrøde udtalelser, som de vidste var forkerte, og de har skjult umiskendelige beviser på, at krigen var blevet umulig at vinde«, skriver avisen.

»Vi vidste ikke, hvad vi lavede«

Interviewpersonerne giver i undersøgelsen en 'uhæmmet kritik' af, hvad de mener, der er gået galt i Afghanistan, fordi de gik ud fra, at deres udtalelser ikke skulle offentliggøres.

»De amerikanske embedsmænd erkender, at deres krigsstrategier var fulde af fatale fejl, og at Washington spildte enorme summer penge på at prøve at gøre Afghanistan til en moderne nation«, skriver The Washington Post.

Eksempelvis siger en højtstående amerikansk general i sit interview:

»Vi var blottet for en fundamental forståelse af Afghanistan. Vi vidste ikke, hvad vi lavede«.

»Hvis det amerikanske folk kendte til omfanget af dysfunktionen«, fortsætter han og henviser til de mange liv, som krigen har kostet.

»Hvem vil sige højt, at det var forgæves?«

Siden 2001 har USA haft flere end 775.000 amerikanske soldater udsendt til Afghanistan.

2300 amerikanske soldater har mistet livet i krigen. Og flere end 20.000 er blevet såret i kamp, viser tal fra USA's forsvarsministerium.

USA forhandler for tiden med Taliban i håbet om at kunne trække de resterende 13.000 amerikanske soldater ud af Afghanistan.

