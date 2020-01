»Skat, skat, skat. Alt andet er bullshit«: Ung økonom chokerede verdens mægtigste mænd – i dag må han blive hjemme fra Davos

Fakta

Davos

Hvert år mødes medlemmerne af World Economic Forum (WEF) i den schweiziske bjergby Davos.

Ideen er at bringe toppolitikere sammen med toppen af internationalt erhvervsliv og førende forskere for derved at styrke den vidensbaserede dialog mellem politikere, der udstikker en kurs, og de topbosser, der er afgørende for at føre beslutninger ud i livet.

Årets tema er: Stakeholders for a Cohesive and Sustainable World (Interessenter i en sammenhængende og bæredygtig verden).

I år vil fokus være på klima, ulighed og storpolitik (herunder handelskrige), selv om der også vil blive talt en masse om droner, kunstig intelligens og den såkaldt fjerde industrielle revolution.

Tirsdag åbner efter planen med et brag, når både USA’s præsident, Donbald Trump, og klimaaktivisten Greta Thunberg taler.

World Economic Forum, der blev stiftet af den nu 81-årige tyske økonom og ingeniør Klaus Schwab, er en privat organisation, der støttes af omkring 1000 store medlemsvirksomheder med en omsætning på typisk over 25 milliarder kroner.

Forummet begyndte som European Management Forum, men skiftede i 1987 navn til World Economic Forum og bredte sin dagsorden mere ud.

I år ventes næsten 3.000 deltagere fra 117 lande, heraf 53 statsoverhoveder og regeringschefer.

