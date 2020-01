Tusinder protesterer mod strammere våbenlov i Virginia

Automatisk oplæsning Beta

Trods vinterkulden er tusindvis af våbentilhængere mandag aften dansk tid samlet i Richmond, hovedstaden i den amerikanske delstat Virginia, for at demonstrere for deres ret til fortsat at bære våben.

Demonstrationen kommer, fordi politikerne i Virginia har planer om at stramme våbenloven.

Det har vakt vrede blandt de vælgere, der værner om den såkaldte 'second amendment' - den paragraf i forfatningen, der handler om retten til at bære våben.

»Det, der foregår her, vil brede sig til andre stater, hvis det ikke stoppes«, siger Teri Horne til nyhedsbureauet Reuters.

Hun er rejst hele vejen fra sit hjem i Texas for at være med ved demonstrationen i Virginia. Med sig har hun en Smith & Wesson-riffel og en pistol.

»Gud, skydevåben, Trump«, lyder det på et af de skilte, en demonstrant bærer.

Trump advarer

Præsident Donald Trump selv benytter lejligheden til at advare om, at Det Demokratiske Parti i Virginia vil sløjfe folks ret til at bære våben.

»Dette er kun begyndelsen. Lad det ikke ske, stem republikansk i 2020«, skriver Trump på Twitter.

Våbentilhængernes demonstration finder sted hvert år. Men i år har den fået en særlig betydning og samlet flere deltagere.

Siden sidst har Det Demokratiske Parti fået flertal i Virginia, og de planlægger restriktioner på våbenområdet.

Guvenør støtter stramninger

Guvernør Ralph Northam, der er demokrat, støtter en lovpakke bestående af otte stramninger.

Blandt andet skal der indføres mere grundige baggrundstjek, automatvåben skal forbydes, og man må højst købe ét våben om måneden.

Der er ikke planer om at konfiskere våben, der er indkøbt efter de nuværende regler.

Ralph Northam forsøgte også at komme igennem med stramninger sidste år, efter at 12 mennesker var blevet dræbt af skud i delstaten. Men Republikanerne, som havde flertal dengang, stoppede lovforslaget.

Guvernøren har indført forbud mod at bære våben ved delstatens kongresbygning mandag, hvor demonstrationen finder sted.

Han og andre myndigheder frygter en gentagelse af volden i forbindelse med en demonstration, som nationalister og personer fra den yderste højrefløj holdt i 2017 i den mindre by Charlottesville i Virginia.

Under denne demonstration blev en moddemonstrant dræbt.

ritzau