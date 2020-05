Grækenland genåbner strande - men med strikse coronaregler

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Med temperaturer, der er oppe omkring 40 grader, fik grækerne lørdag lov at tage på stranden igen.

Samtlige landets 515 offentligt bestyrede strande er genåbnet efter at have været lukket under coronaudbruddet.

Men der er strikse regler for, hvor mange der må være på stranden, og hvor stor afstand strandgæsterne skal holde til hinanden.

Der må højst være 40 personer per 1000 kvadratmeter, og der skal være mindst fire meter mellem de parasoller, der er sat op på strandene.

Under hver parasol må der højst være to solstole.

Desuden må strandbarerne kun sælge mad, der er pakket ind. Salg af alkohol er forbudt.

Hvis reglerne brydes, risikerer de driftsansvarlige, at strandene lukker i en måned. Desuden kan der falde en bøde på op mod 20.000 euro (omkring 150.000 kroner).

Den statslige tv-station ERT rapporterer, at reglerne i langt de fleste tilfælde er blevet overholdt.

Under coronanedlukningen har grækerne stadig kunne bade på de strande, der ikke er noget tilsyn med.

Græske medier har meldt om mange besøgende på disse strande, og det fik myndighederne til at fremskynde åbningen af de offentlige strandområder.

Grækenland har ikke registreret nær så mange dødsfald og tilfælde af coronasmitte som nabolandene. Over 2800 er bekræftet smittet, og 160 er døde.

Fra 4. maj begyndte landet at lempe på de tiltag, der var indført for at begrænse smittespredningen.

Også i Frankrig er flere hundrede strande åbnet igen. Men her er kun badning og svømning tilladt. Man må ikke solbade eller holde picnic på de franske strande.

ritzau