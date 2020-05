Det var her, det hele begyndte: Nu forbyder Wuhan salg, jagt og indtagelse af vilde dyr

Wuhan, byen der blev den første til at blive hærget af det nye coronavirus, indfører nu forbud mod at jage, sælge og spise vilde dyr for at minimere risiko for ny farlig virus.

De udskældte og berygtede dyremarkeder, hvorfra det nye coronavirus menes at stamme fra, er siden onsdag forbudt i coronavirussets arnested, den kinesiske storby Wuhan.

Det sker næsten seks måneder efter, den nye coronavirus tog springet til mennesket, og efter at have smittet over 4,7 millioner på globalt plan, mens næsten 320.000 har mistet livet.

Wuhan bliver dermed den fjerde kinesiske by til at forbyde jagten og indtagelsen af vildt dyreliv.

»Wuhans forbud mod forbrug af vildt dyreliv er ekstremt velkommen som en klar tilkendegivelse af, at den offentlige sundhedsrisiko for et zoonotisk sygdomsudbrud gennem handel med vilde dyr skal tages meget alvorligt, for at vi kan undgå endnu en pandemi«, udtaler Dr. Peter Li fra Humane Society International, en global dyrerettighedsorganisation til The Independent.

Et fristed for vilde dyr

Den lokale regering i Wuhan oplyser, at stort set alt vildt dyreliv skal være forbudt at jage og spise, og derved skal Wuhan fremover være et »fristed for dyreliv«. Det skriver amerikanske CBSNews.

Forbuddet gælder dog ikke for dyreliv, der skal bruges til videnskabeligt arbejde, regulering af population og så er forbuddet mod jagt ikke gældende for sygdomsovervågning blandt de vilde dyr.

Den nye politik står i stærk kontrast til før, hvor et marked som Huanan Seafood Wholesale Market, der menes at være det konkrete gerningssted for coronavirusset spring over til mennesket, tilbød over 30 forskellige dyrearter.

En nu lukket port til det daværende Huanen Seafood Market, hvor man mener, den ny coronavirus kom frem. Foto: Aly Song/Ritzau Scanpix

Levende ulveunger, gyldne cikader, skorpioner og desmerdyr var blandt varerne.

Det bliver også under strengere betingelser, at landmænd og opdrættere kan fortsætte i de pågældende kinesiske provinser. Opdrætter man vildt, må de ikke sælges til markeder, eller som mad.

Udskældt i mange år

Markederne har været udskældt i mange år, særligt under sars-epidemien. Her forsøgte man fra kinesisk side at gennemføre et lignende forbud i 2003, men uden succes.

Det fortæller Dr. Peter Li fra Humane Society International til AFP, der er fortaler for et forbud mod salget af dyrevildt:

»Over de sidste 20 år er der mange, der har prøvet at råbe den kinesiske regering op og sige, at de skal købe specifikke dyrevildt opdrættere ud«.