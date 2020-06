Svenskerne tvivler på at skandiamanden dræbte Palme Anklager udpegede i denne uge Stig Engström som tidligere statsministers drabsmand. Men måling viser tvivl.

En meningsmåling for Svenska Dagbladet fredag viser, at under en femtedel af svenskerne tror, at den såkaldt skandiamand, Stig Engström, myrdede statsminister Olof Palme for 34 år siden.

Det var ellers Engström, som anklagemyndigheden og politiet onsdag udpegede som morderen.

19 procent siger i målingen foretaget af Kantar Sifo ja til, at de tror, at det var Engström, som dræbte Palme sent om aftenen 28. februar 1986 på en gade i Stockholm.

Lige så mange - 19 procent - svarer nej til samme spørgsmål.

62 procent svarer, at de enten er tvivlende og eller ved ikke.

Ingen beviser eller dna-spor

Chefanklageren Krister Petterson har senest ledet efterforskningen af den dramatiske nedskydning af Palme. Det var ham, som onsdag uden beviser eller dna-spor præsenterede konklusionen, at Engström er drabsmanden.

Engström befandt sig omkring gerningsstedet på mordaftenen.

Men det har været kendt lige siden efterforskningens start i 1980'erne. Han blev dengang kendt som Skandiamanden, fordi han på det tidspunkt var ansat i forsikringsselskabet Skandia tæt på gerningsstedet.

Engström døde i 2000.

ritzau