Fire lande underskriver aftale om vaccine til Europa

»Smukke og vigtige nyheder!«.

Sådan lød det lørdag fra Italiens sundhedsminister, Roberto Speranza, da han i et Facebook-opslag offentliggjorde nyheden om en tværeuropæisk vaccinealliance mellem Italien, Tyskland, Frankrig og Holland.

Sundhedsministrene i de fire lande har netop underskrevet en aftale med det britisk/svenske farmaceutiske selskab Astrazeneca om at levere vaccinen, som man håber vil betyde enden på coronavirussen. Vaccinen, som er på et avanceret eksperimentelt stadie. er udviklet med forskere på Oxford Universitet. De sidste forsøg forventes afsluttet i løbet af efteråret, og første forsyning forventes at kunne være klar sidst på året.

»Aftalen er et vigtigt skridt fremad for Italien og Europa. En vaccine er den eneste løsning på Covid-19, og for mig vil en vaccine altid blive betragtet som et globalt offentligt gode, og ikke et priviligum for nogle udvalgte få«, udtaler den italienske sundhedsminister, Roberto Speranza.

Første ramt land i Europa

Italien var det første land der blev ramt af coronavirus i Europa. Til dato er over 34.000 døde af virussen i landet og det officielle smittetal er næsten en kvart million. For ministerpræsident Giuseppe Conte er det symbolsk, at Italien spiller en hovedrolle i Europas jagt på en vaccine.

»Vi var de første, der stiftede tæt bekendtskab med virussen, og vi var et af de første lande til at kæmpe tilbage. Med denne nyhed om aftalen viser vi, at vi ønsker at være med helt forrest, når det gælder vaccine, forskning og behandlinger«, skriver Conte på sin officielle Facebook-profil.

Aftalen om de 400 millioner doser, der er indgået med Astrazeneca vil involvere flere italienske virksomheder i processen. Blandt andre researchlaboratoriet IRBM og et laboratorie i byen Anagni i det centrale Italien, skriver avisen, il Fatto Quotidiano.

Europa-Kommissionen fik fredag mandat fra EU-regeringerne til at forhandle sig frem til forhåndsopkøb af coronavirusvacciner.

Kommissionen argumenterede for, at det er mere fornuftigt for EU-landene at forhandle sammen snarere, end hver for sig, for at undgå at konkurrere med hinanden, skriver Euobserver.