Oppositionsleder på flugt trygler EU om hjælp: Vis nu, at I er modige!

Opfordringen fra kommissionsformand Ursula von der Leyen var ikke til at misforstå, da hun i sidste uge i sin state of the union-tale svang pisken over især EU’s udenrigsministre:

»Når medlemslandene siger, at EU er for langsom, siger jeg til dem, at de skal være modige og langt om længe begynde at bruge kvalificeret flertal. I hvert fald når det drejer sig om menneskerettighedskrænkelser og indførelse af sanktioner«, lød det fra hende.

Mandag måtte udenrigsministrene erkende, at den enstemmighed, de hylder i udenrigspolitikken, ikke var der, og de måtte som forventet droppe at indføre sanktioner mod Hvideruslands Aleksandr Lukasjenko og hans folk.